Il Pd di Lecce accanto a Cobas e Uil Trasporti per lo sciopero in programma per il prossimo 22 Giugno

Lecce – Il Partito Democratico di Lecce al fianco dei lavoratori del trasporto pubblico e delle loro rappresentanze sindacali.

Il Partito Democratico di Lecce esprime piena vicinanza e sostegno alle legittime rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto pubblico locale che, nella giornata del 22 giugno, daranno vita allo sciopero e al sit-in promosso dalle Organizzazioni Sindacali UILTRASPORTI, guidata dal Segretario Francesco De Marinis, e COBAS Lavoro Privato, rappresentato dai Segretari Giuseppe Mancarella e Vito Baglivi.

Le richieste avanzate dai lavoratori riguardano temi essenziali che attengono alla dignità del lavoro e alla qualità di un servizio pubblico fondamentale per la comunità: retribuzioni adeguate, sicurezza, organici sufficienti, valorizzazione professionale, rispetto dei contratti e dei diritti sindacali, nonché investimenti capaci di assicurare un trasporto pubblico efficiente e moderno.

Si tratta di istanze che meritano ascolto, attenzione e risposte concrete.

Non è accettabile che il crescente costo della vita, la carenza di personale, i carichi di lavoro sempre più gravosi e la mancata valorizzazione delle professionalità continuino a gravare su chi, ogni giorno, garantisce un servizio pubblico essenziale per cittadini, studenti e lavoratori.

Il Partito Democratico di Lecce ritiene indispensabile che si apra una volta per tutte un confronto serio e costruttivo tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni locali, affinché possano essere individuate nei fatti soluzioni capaci di coniugare la tutela dei diritti dei lavoratori con il miglioramento della qualità del servizio reso alla collettività.

La mobilitazione del 22 giugno rappresenta un momento di partecipazione democratica e di legittima rivendicazione. Le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico non chiedono privilegi, ma il riconoscimento effettivo di diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.