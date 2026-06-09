Cerimonia di Premiazione della Giornata degli Operatori della Sicurezza, della Difesa, del Soccorso e dell’Assistenza alla Comunità: a Veglie il 10 Giugno, incontro pubblico ricco di significati

Veglie – La legalità non è un concetto astratto: è il fondamento della convivenza civile, il presidio della libertà e della sicurezza di ogni comunità. È fatta di impegno quotidiano, senso del dovere, rispetto delle regole e servizio verso gli altri.

Per questo motivo, il prossimo 10 giugno alle ore 19.00, presso l’Ex Convento dei Frati Francescani Minori di Veglie, vivremo insieme un momento di grande significato con la Cerimonia di Premiazione della Giornata degli Operatori della Sicurezza, della Difesa, del Soccorso e dell’Assistenza alla Comunità

Sarà un’occasione speciale per rendere omaggio a chi, con dedizione, professionalità e spirito di servizio, rappresentano ogni giorno un punto di riferimento per la tutela della collettività. Nel corso della serata saranno conferiti riconoscimenti a personalità di Veglie che si sono distinte per meriti eccezionali, atti di particolare valore civico e straordinar.o impegno al servizio della comunità.

L’evento vuole essere anche un momento di riflessione e di testimonianza concreta dell’importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini, nella consapevolezza che il bene comune si costruisce insieme, attraverso il rispetto delle regole, la responsabilità e la partecipazione.

Dopo i saluti istituzionali, avremo l’onore di ascoltare gli interventi di Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, del Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, e di Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, caposcorta del Giudice Giovanni Falcone, simbolo di

coraggio, sacrificio e fedeltà allo Stato.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa importante iniziativa, perché custodire e diffondere i valori della legalità significa investire nel futuro della nostra comunità e delle nuove generazioni.

Veglie si stringe attorno alle proprie istituzioni e a coloro che, ogni giorno, servono il Paese con onore, competenza e senso del dovere.