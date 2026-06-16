Con Pixartprinting strumenti di stampa personalizzati per costruire relazioni professionali

Nel mondo del lavoro, costruire relazioni solide è spesso il primo passo per creare nuove opportunità. Incontri commerciali, eventi di settore, fiere e momenti di networking continuano a rappresentare occasioni preziose per presentare la propria attività e rafforzare la propria presenza sul mercato.

In questo contesto, la comunicazione non passa esclusivamente attraverso il digitale: anche gli strumenti fisici mantengono un ruolo importante nel raccontare professionalità, attenzione ai dettagli e identità aziendale.

Proprio per rispondere alle esigenze di aziende, professionisti e attività commerciali, Pixartprinting mette a disposizione un ampio catalogo di soluzioni di stampa personalizzate, concepite per accompagnare ogni progetto di comunicazione con qualità, affidabilità e semplicità operativa.

Qualità, velocità e supporto per ogni progetto di comunicazione

Leader dell’e-commerce di stampa in Italia e tra le principali realtà europee del settore web to print, Pixartprinting affianca ogni giorno clienti provenienti da settori differenti nella realizzazione di materiali promozionali, packaging, prodotti editoriali, espositori e numerose altre soluzioni personalizzate.

Grazie a un catalogo che supera 4 milioni di combinazioni di prodotti, la piattaforma offre ampie possibilità di configurazione, consentendo di scegliere materiali, formati, finiture e quantità direttamente online. Alla base dell’offerta ci sono alcuni elementi distintivi che contribuiscono a rendere il servizio particolarmente apprezzato:

Qualità di stampa e controllo dei file . Tecnologie di ultima generazione, materiali selezionati e finiture curate consentono di ottenere risultati professionali su un’ampia gamma di supporti. A questo si aggiunge il File Check automatico e gratuito, che verifica parametri fondamentali come dimensioni del documento, risoluzione, colori Pantone, font e coerenza del file prima dell’avvio della produzione.

. Tecnologie di ultima generazione, materiali selezionati e finiture curate consentono di ottenere risultati professionali su un’ampia gamma di supporti. A questo si aggiunge il File Check automatico e gratuito, che verifica parametri fondamentali come dimensioni del documento, risoluzione, colori Pantone, font e coerenza del file prima dell’avvio della produzione. Rapidità produttiva e consegne flessibili . Per molti prodotti è disponibile la stampa in 24 ore, con spedizioni affidate a corrieri selezionati e la possibilità di scegliere direttamente online la data di consegna più adatta alle proprie esigenze. Su numerose referenze, inoltre, le spese di spedizione sono gratuite.

. Per molti prodotti è disponibile la stampa in 24 ore, con spedizioni affidate a corrieri selezionati e la possibilità di scegliere direttamente online la data di consegna più adatta alle proprie esigenze. Su numerose referenze, inoltre, le spese di spedizione sono gratuite. Consulenza e assistenza professionale. Un team qualificato supporta il cliente durante tutte le fasi del progetto, dalla scelta dei materiali alla preparazione dei file di stampa. L’assistenza è disponibile tramite telefono, e-mail, chat e social per offrire un aiuto rapido e puntuale in caso di necessità.

Dietro questi servizi opera una struttura organizzata che gestisce oltre 15.000 lavorazioni al giorno, grazie al contributo di 1.200 professionisti. La crescita costante dell’azienda ha portato Pixartprinting a superare 1 milione di clienti in Europa e a consolidare ulteriormente la propria presenza internazionale con l’apertura, nel 2025, del nuovo stabilimento di Pittsburgh, Pennsylvania.

Biglietti da visita personalizzati: uno strumento che continua a fare la differenza

Nonostante la diffusione di strumenti digitali e piattaforme online, i biglietti da visita conservano una funzione concreta: facilitare lo scambio di contatti e lasciare un riferimento immediato dopo un incontro. Una soluzione semplice solo in apparenza, che continua a essere utilizzata da professionisti, aziende e attività commerciali per presentarsi in modo chiaro e riconoscibile.

Un supporto di piccole dimensioni può contribuire a trasmettere professionalità, valorizzare l’immagine aziendale e rendere più memorabile un brand. Per questo motivo, la scelta di materiali, formati e finiture assume un’importanza tutt’altro che secondaria.

Per rispondere a esigenze differenti, Pixartprinting mette a disposizione numerose possibilità di personalizzazione:

Formati differenti . Dai classici modelli rettangolari alle versioni quadrate, fino ai biglietti pieghevoli o con angoli arrotondati, ogni formato permette di adattare il prodotto alla propria immagine professionale e al tipo di utilizzo previsto.

. Dai classici modelli rettangolari alle versioni quadrate, fino ai biglietti pieghevoli o con angoli arrotondati, ogni formato permette di adattare il prodotto alla propria immagine professionale e al tipo di utilizzo previsto. Materiali per ogni esigenza . Carte tradizionali, supporti premium, materiali riciclati e versioni in PVC bianco o trasparente consentono di realizzare soluzioni coerenti con il posizionamento del brand e con l’effetto che si desidera trasmettere.

. Carte tradizionali, supporti premium, materiali riciclati e versioni in PVC bianco o trasparente consentono di realizzare soluzioni coerenti con il posizionamento del brand e con l’effetto che si desidera trasmettere. Finiture e lavorazioni speciali. Plastificazioni lucide, opache o soft touch, vernice 3D e nobilitazioni oro o argento offrono ulteriori opportunità per valorizzare la grafica e rendere il biglietto ancora più distintivo.

La piattaforma mette inoltre a disposizione template scaricabili, un editor online gratuito e servizi di supporto grafico. In questo modo, anche chi non dispone di competenze specifiche può realizzare materiali professionali in linea con la propria immagine.

Insomma, la scelta di un supporto apparentemente semplice come il biglietto da visita può influire in modo concreto sulla percezione di un’attività professionale. Attraverso un’ampia gamma di materiali, finiture e possibilità di personalizzazione, Pixartprinting consente di realizzare strumenti coerenti con la propria identità e adatti a valorizzare ogni occasione di incontro.