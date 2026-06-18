Marijuana, hashish e cocaina dopo controllo personale e veicolare: condannato un 40enne

VERNOLE (Lecce) – Marijuana, hashish e cocaina. Dopo una perquisizione personale e veicolare. Nello specifico: 6 grammi di cocaina, addosso. Sedici di marijuana e 9 di hashish in casa. Oltre a un bilancino di precisione, al materiale solitamente utilizzato per il confezionamento della sostanza, 65 euro e un telefono cellulare le cui conversazioni, seppur espresse in malcelata forma criptica, evocavano accordi su negoziazioni fionalizzate a successivi incontri per vendere droga.
Il tutto accadeva il 5 aprile 2024. S.B., 40enne di Vernole venne denunciato dai carabinieri del paese. Ora è stato condannato a 6 mesi di reclusione dal giudice monocratico Marco Mauro Marangio con il riconoscimento delle attenuanti generiche. È difeso dall’avvocato Salvatore Rondine.
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