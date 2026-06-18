Trump ha firmato l’accordo con l’Iran a Versailles a cena con Macron

Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum of understanding con l’Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles.
Gli Stati Uniti hanno inviato una foto dell’accordo firmato da Donald Trump agli iraniani. Lo riporta Cnn citando un funzionario americano, secondo il quale il presidente ha firmato nelle ultime ore la copia cartacea.
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