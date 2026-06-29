Senatore Roberto Marti: “Basta odio social. Torniamo umani.”

“Esprimo la mia più ferma condanna per il vergognoso sciacallaggio mediatico e social che si è abbattuto in queste ore sul Ministro Eugenia Roccella, colpita dalla dolorosa scomparsa del marito, e sul Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, vittima di un grave furto nella propria abitazione.” Lo scrive in una nota il Senatore Roberto Marti.

“È inaccettabile che momenti di profondo dolore e difficoltà personali vengano trasformati in occasione di aggressione, insulti e speculazione politica. La sofferenza umana non può diventare terreno di caccia per haters senza scrupoli e per chi, dietro una tastiera, crede di poter infierire senza conseguenze.

A tutti coloro che stanno alimentando questo clima di odio rivolgo un appello urgente: fermiamoci. È necessario uno stop immediato e un profondo reset di coscienza. Dobbiamo riscoprire quell’umanità che sembra smarrita, recuperare il rispetto per la vita altrui e per i momenti di fragilità che ciascuno di noi, prima o poi, è chiamato ad attraversare.

La politica e il dibattito pubblico possono e devono essere duri sui contenuti e sulle idee, ma non possono mai calpestare la dignità delle persone, soprattutto nel dolore.

Torniamo umani.”