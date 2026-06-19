Controlli sulla costa, scattano quattro sanzioni per violazioni alla sicurezza balneare

Lecce – Controlli e multe lungo il litorale salentino. Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a garantire la sicurezza della balneazione lungo il litorale del Circondario Marittimo di Otranto, il personale della Guardia Costiera ha accertato e contestato quattro sanzioni amministrative per violazioni sulla Sicurezza balneare.

Tra le infrazioni rilevate assume particolare rilevanza la mancata predisposizione del servizio di salvataggio presso una struttura balneare, presidio fondamentale e imprescindibile per la tutela della vita umana in mare e per garantire adeguati livelli di sicurezza ai bagnanti durante la stagione estiva.

L’attività di controllo posta in essere dalla Guardia Costiera è finalizzata non soltanto alla repressione delle violazioni, ma soprattutto alla prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità dei cittadini e dei numerosi turisti che frequentano le spiagge del territorio.

In vista del periodo di maggiore afflusso turistico, la Guardia Costiera di Otranto richiama l’attenzione di tutti i concessionari demaniali marittimi e delle Amministrazioni Comunali costiere sulla necessità di verificare puntualmente il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 19/2026, con particolare riferimento all’organizzazione dei servizi di assistenza e salvataggio, alla corretta installazione della cartellonistica prevista, alla dotazione delle attrezzature di sicurezza e al mantenimento delle condizioni necessarie per una sicura fruizione delle aree demaniali marittime.

L’importanza di tale servizio si è manifestata concretamente proprio nei giorni scorsi, in occasione dell’intervento effettuato a Torre dell’Orso, dove due minori di 8 e 13 anni, in difficoltà nelle acque antistanti il litorale, sono stati prontamente soccorsi e tratti in salvo grazie al tempestivo intervento degli addetti al salvataggio presenti in spiaggia. Un episodio che testimonia in maniera evidente come la presenza di personale qualificato e costantemente operativo rappresenti un elemento essenziale per la salvaguardia della vita umana.

La sicurezza in mare rappresenta un obiettivo condiviso che richiede la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Il rispetto delle norme vigenti costituisce infatti uno strumento essenziale per prevenire incidenti e garantire un’estate serena e sicura per residenti e visitatori.

La Guardia Costiera di Otranto proseguirà nei prossimi giorni le attività di monitoraggio e controllo lungo tutto il litorale di competenza, al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni emanate a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione e della balneazione.