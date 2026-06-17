Coperta elettrica lasciata accesa: incendio devasta due appartamenti a San Cataldo

SAN CATALDO (Lecce) – Un incendio di vaste proporzioni ha gravemente danneggiato due abitazioni in via Chianciano, nella zona periferica della marina leccese.

Il rogo, divampato all’interno di un appartamento al piano terra, ha generato una densa coltre di fumo che ha rapidamente invaso l’alloggio sovrastante. Fortunatamente, al momento dell’accaduto nessuno si trovava all’interno degli immobili, scongiurando il ferimento di persone.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della Sezione Radiomobile e dai vigili del fuoco, all’origine del rogo ci sarebbe una disattenzione. Nella mattinata di ieri, la proprietaria dell’appartamento al piano terra – una donna di 82 anni residente a Lecce – aveva posizionato una coperta elettrica sopra un materasso per favorirne l’asciugatura. Il dispositivo, rimasto presumibilmente acceso per ore, ha surriscaldato i tessuti fino a innescare la prima scintilla.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente i locali del piano terra per poi estendersi al piano superiore, la cui proprietà è in fase di accertamento. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area. Al termine delle operazioni di spegnimento e dei rilievi tecnici, entrambe le unità abitative sono state dichiarate completamente inagibili a causa dei profondi danni strutturali riportati.