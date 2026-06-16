Cresce il malcontento per la chiusura di via XXV Luglio e la cancellazione dei parcheggi. L’appello della proprietaria del Politeama

LECCE – La Cavaliera e Avvocata Sonia Greco torna a far sentire la sua voce a difesa del Teatro Politeama Greco ed il Multisala Massimo, che rappresentano due luoghi storici della città sia di aggregazione che di cultura: “La fruibilità di entrambe le entità da parte dei cittadini è messa in crisi dalla attuale situazione della viabilità – spiega – Il Comune ha potere sulla viabilità e si può rivedere la chiusura di via XXV Luglio che causa smog e traffico congestionato in viale Otranto, Marconi e Cavallotti ed ha isolato il Teatro Politeama Greco, teatro della città, reso irraggiungibile a chi ha difficoltà motorie, quindi le fasce più deboli della popolazione.

Tutti i grandi teatri al mondo sono raggiungibili, tranne quello di Lecce. Cito solo qualche esempio: Teatro Alla Scala, Teatro San Carlo e Diana a Napoli, Teatro dell’Opera e Sistina ed Eliseo a Roma, Teatro Petruzzelli, Teatro dell’Opera di Parigi, Royal Theater di Copenhagen. Nel cuore di Londra c’è un intero quartiere ricco di teatri raggiungibili tutti con le auto.

Molte strade sono state ristrette ad imbuto come via 95 Fanteria (spariti anche lì quasi tutti i parcheggi per aiuole che, fatte in modo più utile, li avrebbero potuti conservare) e in viale Lo Re, dove intorno al Multisala Massimo che accoglie oltre 1.200 spettatori, ormai i parcheggi sono stati azzerati.

Non si può pensare che il parcheggio Liberty, che costa poco meno di 30 euro al giorno, sia la risposta alle migliaia di residenti che vivono in centro.

Purtroppo è una situazione davvero disastrosa alla quale bisogna lavorare insieme per porre rimedio.

Sono stati cancellati centinaia di posti auto.

Le attività commerciali che danno vita al centro sembrano condannate all’estinzione con danni gravissimi per l’occupazione e l’immagine di una città.

Chi abita e lavora ed ha attività in centro, ormai vive un incubo quotidiano”.