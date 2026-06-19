D’Autilia replica a sindacati e Pd: “SGM non si è mai sottratta al dialogo”

LECCE – Alla vigilia dello sciopero proclamato da UILTrasporti Lecce e Cobas per il prossimo 22 giugno, il presidente di SGM Damiano D’Autilia interviene pubblicamente per chiarire la posizione dell’azienda e rispondere alle polemiche politiche che hanno accompagnato la mobilitazione sindacale.

Il numero uno della società che gestisce il trasporto pubblico urbano parte dal riconoscimento del diritto dei lavoratori a scioperare, ma rivendica al tempo stesso la correttezza del comportamento tenuto dall’azienda nel confronto con le organizzazioni sindacali.

“In merito allo sciopero proclamato da UILTrasporti Lecce per il prossimo 22 giugno, desidero ribadire il mio pieno rispetto per il diritto dei lavoratori a manifestare le proprie istanze e per il ruolo che le organizzazioni sindacali svolgono nel confronto con l’azienda. Lo sciopero è uno strumento legittimo di tutela e partecipazione che va sempre rispettato. Ricordo, però, che SGM non si è mai sottratta al dialogo. Al contrario, abbiamo affrontato il confronto nelle sedi previste, tanto che le altre organizzazioni sindacali inizialmente coinvolte nella vertenza hanno ritenuto di chiudere positivamente il percorso avviato, mentre soltanto UILTrasporti e COBAS hanno scelto di proseguire nella mobilitazione”.

D’Autilia punta quindi l’attenzione sull’intervento del segretario del circolo cittadino del Partito Democratico, l’avvocato Romeo Russo, che oggi ha rinnovato il sostegno alle ragioni dei lavoratori e delle sigle sindacali promotrici della protesta. “Allo stesso tempo mi sorprende la presa di posizione del Segretario del Circolo del Partito Democratico di Lecce, avv. Romeo Russo, su una vicenda che riguarda esclusivamente alcune delle sigle sindacali coinvolte. Una posizione che appare ancora più singolare considerando che lo stesso avv. Russo svolge anche il ruolo di difensore legale del Coordinatore provinciale COBAS Trasporti, direttamente interessato alla vertenza. Una circostanza certamente legittima, ma che rende difficile comprendere se il suo intervento sia stato espresso nella veste di segretario cittadino del Partito Democratico o in quella di legale di una delle parti coinvolte”. L’avvocato Russo, però, replica a stretto giro su questo punto, spiegando che non interviene a difesa di un singolo, ma per interessi individuali collettivi.

Il presidente della partecipata comunale si sofferma poi anche sugli equilibri interni al Partito Democratico leccese, osservando come la posizione assunta dal segretario cittadino non risulti accompagnata da analoghe prese di posizione da parte del gruppo consiliare dem a Palazzo Carafa. “Mi sorprende inoltre che questa posizione non risulti condivisa o sostenuta dal gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Lecce, assumendo così i contorni di un’iniziativa personale più che di una scelta politica largamente condivisa”. Infine, D’Autilia rilancia la disponibilità al confronto e indica gli obiettivi che intende perseguire alla guida dell’azienda. “Da parte mia continuerò a lavorare per garantire il confronto con i lavoratori, il rispetto dei diritti di tutti e il miglioramento del servizio di trasporto pubblico cittadino”.

Parole che arrivano mentre resta confermata la mobilitazione del 22 giugno, promossa da UILTrasporti e Cobas per chiedere maggiori tutele, condizioni di lavoro migliori, il rafforzamento degli organici e una valorizzazione delle professionalità impiegate nel trasporto pubblico locale. Uno scontro che, oltre al piano sindacale, si è ormai esteso anche a quello politico, alimentando un acceso dibattito sul futuro del servizio e sulle relazioni tra azienda e lavoratori.