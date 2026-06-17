Denunciati due giovani per possesso di coltelli a scatto. Controlli e sanzioni a Porto Cesareo

Porto Cesareo (Lecce) – Due giovani di 20 e 19 anni sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri li hanno trovati in possesso di due coltelli a scatto, rispettivamente con lama di 11 e 6 centimetri, sottoposti a sequestro.

Il controllo è avvenuto nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e delle attività di prevenzione promosse dal Comando dei Carabinieri di Lecce, retto dal Colonnello Andrea Siazzu. Per questo è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Porto Cesareo, finalizzato a garantire sicurezza e legalità in una delle località a maggiore afflusso turistico della provincia. L’attività, svolta dai militari della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina con il supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, ha consentito di individuare e reprimere diverse condotte illecite, con particolare attenzione ai comportamenti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Episodi come quello accertato nel corso dei controlli a carico dei due giovani denunciati, offrono l’occasione per ricordare che portare con sé un coltello senza giustificato motivo non è una semplice imprudenza, ma una condotta prevista e sanzionata dalla legge. Oltre alle conseguenze penali, la presenza di armi da taglio in contesti di aggregazione può aumentare il rischio che banali contrasti o momenti di tensione degenerino in episodi ben più gravi. Anche per questo l’attività preventiva svolta dall’Arma mira a intercettare tali situazioni prima che possano trasformarsi in eventi lesivi per l’incolumità delle persone.

Nel medesimo contesto operativo è stato inoltre deferito un 28enne della provincia di Caserta, ritenuto presunto responsabile di spendita di moneta falsa, dopo aver utilizzato una banconota contraffatta da 50 euro per effettuare acquisti presso un supermercato della zona.

Con il supporto dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cesareo, i Carabinieri hanno inoltre sanzionato amministrativamente due uomini di 56 e 64 anni, entrambi residenti a Formia, sorpresi a svolgere attività di vendita ambulante non autorizzata di bevande e alcolici lungo la spiaggia libera mediante un mezzo cingolato elettrico. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 6.400 euro.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno inoltre effettuato numerosi controlli finalizzati alla prevenzione e contrasto dell’uso di droga nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti. All’esito delle verifiche, è stata segnalata alla Prefettura di Lecce una persona trovata in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale.

Complessivamente sono state identificate 120 persone, di cui 31 sottoposte a misure restrittive, controllati 59 veicoli, accertate 11 violazioni al Codice della Strada e ritirata una patente di guida.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza predisposto dall’Arma dei Carabinieri in vista dell’intensificazione dei flussi turistici estivi, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza e serena fruizione del territorio per residenti e visitatori.