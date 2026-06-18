Dia sequestra beni per un milione a trafficante droga nel Leccese

La Dia ha dato esecuzione nella provincia di Lecce, ad un decreto di sequestro emesso dal Tribunale salentino nei confronti di un trafficante di droga arrestaro nel novembre 2023 dai carabinieri di Campi Salentina nell’ambito dell’ operazione “Stealth”, poiché ritenuto referente, unitamente alla moglie ed alla figlia, dell’associazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti per la piazza di Carmiano e Magliano.

Le indagini patrimoniali avrebbero dimostrato come l’uomo avrebbe accumulato un ingente patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Il sequestro riguarda 2 beni immobili, 2 automezzi di grossa cilindrata e 16 rapporti finanziari per un valore di oltre un milione di euro.