Trovato a Gallipoli dopo sette anni di latitanza in Francia: arrestato 47enne

GALLIPOLI (Lecce) – È bastato un normale controllo di routine per mettere fine alla latitanza di un 47enne originario del cuneese ma da tempo residente in Francia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e arrestato dai poliziotti del Commissariato di Gallipoli: su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso nel dicembre 2020 dalla Procura di Pesaro.

Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva a sei mesi di reclusione per furto aggravato, reato commesso all’interno del carcere di Pesaro mentre vi si trovava recluso per altra causa.

Dopo sette anni di assenza dall’Italia, il 47enne è rientrato nel territorio nazionale attraverso uno scalo aereo presso l’aeroporto di Brindisi proveniente dalla Francia. L’individuazione è scattata grazie alle verifiche della Polizia sulle schede degli alloggiati, non appena l’uomo ha effettuato il check-in in una struttura ricettiva a pochi chilometri da Gallipoli.

Al termine delle formalità di rito e dopo l’avviso al Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” per l’espiazione della pena.