La Dream Volley Nardò conquista la finale nel torneo di Terza Divisione Junior

La Dream Volley Nardò conquista con le unghie e con i denti una meritata finale nel torneo di Terza Divisione Junior (Under 17). Tra le mura amiche di un calorosissimo Pala “Andrea Pasca”, le giovani granata hanno superato un ostico San Cassiano per 3-1, al termine di una vera e propria battaglia durata circa due ore.

L’avvio è da shock per le ragazze allenate da coach Gianni Dell’Anna, che subiscono la foga delle ospiti cedendo il primo set con un pesante 25-13. La reazione delle “baby Dreams”, però, non si fa attendere: con orgoglio e ritrovata fluidità di gioco, le granata ribaltano l’inerzia del match, conquistando i due parziali successivi con i punteggi di 25-21 e 25-13.

Il capolavoro assoluto va in scena nel quarto e decisivo set. Di fronte a un San Cassiano mai domo, ben schierato in campo e capace di piazzare pericolosi break nei momenti cruciali, le neretine tirano fuori carattere e maturità. Senza disunirsi nei momenti di massima pressione, lottano punto su punto, trovando la zampata decisiva che vale il definitivo 3-1 e il pass per la finalissima.

Nelle prossime ore verranno ufficializzati il nome della sfidante e la sede dell’atto conclusivo che assegnerà il titolo provinciale 2026. Nel frattempo, in casa Dream Volley ci si gode una serata magica che conferma lo straordinario momento della pallavolo neretina: dopo lo storico trionfo in Serie B2, il club punta ora a conquistare la vetta anche con il suo florido settore giovanile.