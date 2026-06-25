Calcio: anticipi e posticipi, la Serie A riparte con l’Inter il 22 agosto

Ecco il calendario completo delle prime cinque giornate del campionato di Serie A 2026/27.
Prima giornata 22/08/2026 Sabato 18.30 Inter-Monza Dazn 22/08/2026 Sabato 18.30 Udinese-Como Dazn/Sky 22/08/2026 Sabato 20.45 Genoa-Napoli Dazn/Sky 22/08/2026 Sabato 20.45 Parma-Cagliari Dazn 23/08/2026 Domenica 18.30 Frosinone-Juventus Dazn 23/08/2026 Domenica 18.30 Venezia-Lecce Dazn 23/08/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Sassuolo Dazn 23/08/2026 Domenica 20.45 Torino-Milan Dazn/Sky 24/08/2026 Lunedì 18.30 Bologna-Lazio Dazn 24/08/2026 Lunedì 20.45 Roma-Fiorentina Dazn
Seconda giornata 28/08/2026 Venerdì 20.45 Milan-Venezia Dazn 29/08/2026 Sabato 18.30 Fiorentina-Frosinone Dazn 29/08/2026 Sabato 18.30 Monza-Udinese Dazn 29/08/2026 Sabato 18.30 Sassuolo-Torino Dazn 29/08/2026 Sabato 20.45 Juventus-Parma Dazn 30/08/2026 Domenica 18.30 Napoli-Como Dazn 30/08/2026 Domenica 20.45 Cagliari-Inter Dazn/Sky 30/08/2026 Domenica 20.45 Lazio-Genoa Dazn 31/08/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Roma Dazn/Sky 31/08/2026 Lunedì 20.45 Atalanta-Bologna Dazn/Sky
Terza giornata 04/09/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Como Dazn 05/09/2026 Sabato 15.00 Fiorentina-Torino Dazn 05/09/2026 Sabato 18.00 Inter-Napoli * Dazn 05/09/2026 Sabato 20.45 Roma-Atalanta Dazn/Sky 06/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Venezia Dazn 06/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Monza Dazn 06/09/2026 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo Dazn/Sky 06/09/2026 Domenica 20.45 Juventus-Milan * Dazn 07/09/2026 Lunedì 18.30 Cagliari-Lecce Dazn 07/09/2026 Lunedì 20.45 Udinese-Lazio Dazn/Sky
Quarta giornata 11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Fiorentina Dazn 12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa-Frosinone Dazn 12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio-Milan / Sassuolo-Juventus ** Dazn 12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari Dazn/Sky 13/09/2026 Domenica 12.30 Torino-Roma *** Dazn 13/09/2026 Domenica 15.00 Como-Parma *** Dazn 13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce-Monza Dazn 13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli-Bologna *** Dazn/Sky 13/09/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan / Sassuolo-Juventus ** Dazn 14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter-Udinese Dazn/Sky
Quinta giornata 18/09/2026 Venerdì 20.45 Monza-Sassuolo Dazn/Sky 19/09/2026 Sabato 15.00 Bologna-Torino Dazn 19/09/2026 Sabato 15.00 Udinese-Cagliari Dazn 19/09/2026 Sabato 18.00 Roma-Inter * Dazn 19/09/2026 Sabato 20.45 Venezia-Lazio Dazn/Sky 20/09/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Napoli Dazn 20/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Como Dazn 20/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Genoa Dazn 20/09/2026 Domenica 18.00 Juventus-Atalanta * Dazn/Sky 20/09/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce Dazn
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