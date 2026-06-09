Droga in casa e atti di violenza in famiglia, i carabinieri arrestano un 36enne

Poggiardo (Lecce) – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Poggiardo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 36enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’intervento dei militari si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio e controllo avviata a seguito di pregresse segnalazioni riguardanti comportamenti vessatori e minacciosi posti in essere dall’uomo nei confronti dei propri genitori, destinatari di specifiche misure di tutela.

Il padre del 36enne aveva inoltre riferito che, nella serata del 30 maggio scorso, al culmine di un acceso diverbio, il figlio avrebbe colpito al volto la propria compagna, provocandole un livido. La donna, pur non avendo inteso ricorrere alle cure mediche, è stata prontamente informata dai Carabinieri circa i servizi di supporto presenti sul territorio, compresi i Centri Antiviolenza e il numero nazionale di pubblica utilità 1522.

Proprio nell’ambito di un controllo effettuato presso l’abitazione familiare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 245 grammi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, custoditi in due distinti involucri di cellophane, nonché circa 2 chilogrammi di altra sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish, suddivisi in venti panetti da 100 grammi ciascuno. Nel corso delle operazioni è stata poi sequestrata la somma in contanti di 2.800 euro, costituita da banconote di vario taglio, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sottratto alla disponibilità dell’indagato avrebbe potuto alimentare il mercato illegale locale, con evidenti ricadute sul tessuto sociale e sulla sicurezza del territorio. L’operazione testimonia ancora una volta l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva condotta dall’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai fenomeni di spaccio e alle dinamiche di illegalità che incidono sulla serenità delle comunità.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica che conduce le indagini.

L’episodio conferma l’importanza della presenza capillare delle Stazioni Carabinieri, punto di riferimento costante per i cittadini, non solo nell’azione di contrasto alla criminalità, ma anche nell’ascolto, nella protezione delle vittime e nella prevenzione di situazioni di disagio e violenza in ambito familiare.