Eccellenze gastronomiche salentine: Insalata di mare

L’insalata di mare è un classico antipasto freddo della cucina italiana, apprezzato per la sua freschezza e il sapore delicato dei frutti di mare.
Ingredienti per 4 persone:
1 kg di cozze – 400 gr di calamari – 500 gr di vongole – 500 gr di polpo – 500 gr di gamberetti – 2 carote – 2 coste di sedano – 1 bicchiere di olio – 2 limoni – Timo, rosmarino, maggiorana – prezzemolo – Sale
Procedimento:
Pulire accuratamente le cozze; Lavare le vongole sotto abbondante acqua corrente. In due pentolini separati, mettere le cozze e le vongole cuocendo a fuoco lento finché non si aprono i gusci; Separare le valve dai gusci e riporre in una ciotola capiente. In una pentola far bollire per 3 minuti i gamberetti. Sgusciarli e riporli nella stessa ciotola delle cozze e delle vongole. In una pentola con abbondante acqua aggiungere il brodo precedentemente usato per cuocere i gamberetti e far bollire il polpo e i calamari già puliti e tagliati per almeno 20 minuti a fuoco medio. Tagliare a tocchetti il polpo e a rondelle i calamari. Unire il tutto nella coppa con le cozze, le vongole e i gamberetti. In una ciotola preparare un’emulsione con l’olio, i limoni spremuti, il prezzemolo tritato finemente e un pizzico di sale. Grattugiare a scaglie le carote e tritare il sedano. Unire tutti gli ingredienti nella coppa e mescolare bene; Riporre in frigorifero per circa 30 minuti.
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