“Edicole di poesia”: l’ I.C. Polo 2 di Gallipoli presenta un viaggio transgenerazionale tra versi, musica e coreografie alla scoperta dell’identità territoriale

GALLIPOLI (LE) – La parola poetica come bussola per esplorare la memoria, l’identità, i luoghi e l’anima più autentica del territorio. Si intitola “Edicole di Poesia – Viaggio nella poesia salentina del ’900” il suggestivo percorso educativo e culturale promosso dall’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo, guidato dalla dirigente Lucilla Vaglio, che domani celebrerà il suo momento culminante. L’appuntamento è fissato per martedì 9 giugno 2026, alle ore 17:30, presso la prestigiosa cornice del Teatro Italia.

​L’iniziativa raccoglie e sintetizza i frutti di una prima annualità intensa e ricca di entusiasmo, caratterizzata da una forte sinergia verticale. Il progetto ha infatti saputo coinvolgere ed emozionare una platea studentesca straordinariamente ampia e diversificata: dai bambini di soli 5 anni della Scuola dell’Infanzia, passando per gli studenti della Scuola Primaria, fino a raggiungere i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado.

​I versi del Novecento salentino sono stati il vero filo conduttore di questo cammino formativo: una scelta nata dal desiderio di offrire agli alunni uno strumento per dare voce alle proprie emozioni e ai propri pensieri, scoprendo la poesia non come materia astratta, ma come espressione viva della comunità.

​Attraverso una fitta programmazione di attività laboratoriali, letture approfondite e produzioni artistiche, i giovanissimi partecipanti hanno interiorizzato la tradizione letteraria locale, rielaborandola con sensibilità contemporanea. Fondamentale, in questo senso, è stata la natura intrinseca dell’Istituto ad indirizzo musicale, che ha permesso di fondere la parola scritta con complesse composizioni musicali e coreutiche create ad hoc dagli stessi studenti.

​Il risultato visibile di questo sforzo collettivo sono le “Edicole di Poesia”, installazioni concettuali e performative che diventano simbolo di una vera e propria comunità educante, capace di mettere al centro del proprio mandato la bellezza, la partecipazione attiva e il dialogo interpersonale.

​La serata al Teatro Italia non sarà soltanto uno spettacolo, ma una preziosa occasione di condivisione pubblica. La scuola si apre così alle famiglie e all’intero territorio d’appartenenza per restituire il valore storico e sociale del lavoro svolto, valorizzando l’impegno, la sensibilità e lo straordinario talento artistico degli alunni.