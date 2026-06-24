Focus in Prefettura su tutte le 2879 progettualità inserite nel Pnrr finanziate per oltre 600 milioni di euro

Si è tenuta, nella mattinata del 24 giugno, presso la Prefettura di Lecce, una nuova riunione della Cabina di coordinamento per il PNRR, con l’obiettivo di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi previsti dalle progettualità del PNRR.

L’incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, ha visto la partecipazione della Struttura di Missione per il PNRR costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Ragioneria Generale dello Stato e della Ragioneria Territoriale di Lecce, del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce e delle Unioni dei Comuni.

I lavori della Cabina di Coordinamento si sono incentrati sull’esame dello stato di avanzamento delle progettualità interessate e sulla implementazione dei dati su ReGiS, necessaria al raggiungimento dei target previsti dall’Unione Europea, sulla base delle risultanze dei precedenti Tavoli tematici tenutesi in Prefettura con le Amministrazioni centrali titolari dei finanziamenti, i soggetti attuatori e le diverse strutture di coordinamento, avvalendosi, altresì, del supporto del Presidio PNRR della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce.

Nel corso delle ventiquattro riunioni che si sono susseguite fino ad oggi, articolate tra riunioni tecnico-operative, cd. “Tavoli tematici ristretti”, seguiti da una riunione plenaria di aggiornamento di tutti i Componenti della Cabina, sono intervenuti anche i rappresentanti delle dodici amministrazioni centrali dello Stato, titolari delle progettualità in esame, e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presente con la Struttura di Missione Pnrr, i Dipartimenti dello Sport, degli Affari Regionali e delle Autonomie, della Funzione Pubblica e della Trasformazione Digitale, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sulla base dei dati forniti dall’Ispettorato generale per il PNRR, aggiornati alla data del 9 giugno ultimo scorso, relativi ai progetti i cui Soggetti Attuatori sono localizzati nel territorio provinciale di Lecce, si è evinto che a fronte di tutte le 2879 progettualità, relative ai campi di intervento della rigenerazione urbana, dell’inclusione sociale, della mobilità sostenibile, del turismo territoriale e della cultura, della transizione ecologica, della messa in sicurezza e realizzazione delle infrastrutture, specialmente edifici scolastici ed asili nido, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, della creazione di green communities e, ancora, degli interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del terzo settore, finanziate dai fondi Pnrr per oltre 600 milioni di euro, circa l’80% degli interventi risulta concluso, tenuto conto dell’aggiornamento dinamico fornito dal sistema ReGiS, ancora in corso di implementazione.

Gli incontri hanno anche consentito ai soggetti attuatori, in gran parte Comuni, di rappresentare dubbi e difficoltà legate, per esempio, alla implementazione della piattaforma REGIS, alle modalità di rendicontazione o, ancora, a sviluppare una migliore e più efficace interlocuzione con le Amministrazioni coinvolte nelle progettualità e, grazie agli interventi e alle azioni tempestivamente predisposte e attuate dagli uffici preposti della Prefettura, molte criticità sono state superate.

Il risultato positivo raggiunto grazie allo sforzo profuso dai soggetti attuatori ha evidenziato la forte sinergia dettata dal lavoro di rete istituzionale, coordinata dalla Prefettura, che ha ricevuto il plauso dalla Struttura di Missione Pnrr della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sin da subito consapevoli che le risorse del Pnrr avrebbero costituito una grandissima occasione di crescita per il territorio della Provincia di Lecce.

Al termine dei lavori, è stata unanimemente condivisa l’esigenza di continuare a mantenere alta l’attenzione nelle fasi finali per il completamento di tutti i progetti, con lo spirito di collaborazione e la sinergia interistituzionale dimostrata tra le diverse pubbliche amministrazioni, auspicando che il metodo strutturale acquisito, basato non più soltanto sul finanziamento della spesa, ma anche sul raggiungimento degli obiettivi, diventi parte integrante del modus operandi delle amministrazioni locali.