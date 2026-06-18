Folle corsa a zig-zag sulla S.S.16: sequestrati arnesi da scasso e una patente falsa

LECCE – Viaggiava a zig-zag sulla Statale 16, invadendo pericolosamente la corsia opposta e mettendo a rischio la sicurezza stradale.

La folle corsa di un’autovettura è stata interrotta nella tarda serata di martedì dagli agenti della Polizia Stradale di Lecce, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio. Un’operazione che si è conclusa con una denuncia a piede libero, il sequestro del veicolo e il ritrovamento di un vero e proprio “kit” per lo scasso.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stato l’andamento decisamente anomalo del mezzo. Da una prima e rapida verifica in banca dati, l’auto è risultata anche priva della copertura assicurativa obbligatoria.

A quel punto, gli agenti hanno attivato i dispositivi luminosi, intimando l’alt e bloccando il veicolo in totale sicurezza.

A bordo viaggiavano tre persone: il conducente, un uomo di 41 anni, e due passeggeri, entrambi sprovvisti di documenti di riconoscimento.

Il profilo dei sospetti e la perquisizione

I successivi accertamenti hanno subito delineato un quadro sospetto: tutti e tre i soggetti registravano infatti precedenti di polizia, e uno dei passeggeri è risultato persino destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore nel 2025.

Dati i precedenti, l’orario notturno e l’atteggiamento nervoso degli occupanti, gli operatori hanno deciso di procedere a una perquisizione approfondita. Se l’ispezione personale sui passeggeri ha dato esito negativo, la perquisizione sul conducente e all’interno dell’abitacolo ha invece confermato i sospetti degli agenti, portando al rinvenimento di arnesi atti allo scasso, un’arma bianca, un dispositivo spy metal detector.

Come se non bastasse, un esame più accurato sulla patente di guida esibita dal 41enne ha rivelato che il documento era completamente contraffatto.

I tre uomini, con il supporto di una volante della Questura di Lecce giunta in ausilio, sono stati condotti negli uffici di viale Otranto per le formalità di rito.

Qui, i successivi esami medici hanno ravvisato un ulteriore elemento di pericolo: il conducente si era messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’autovettura è stata posta sotto sequestro amministrativo per la mancata copertura assicurativa. Il conducente di 41 anni è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Dovrà rispondere dei reati di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre alle sanzioni previste per l’uso del documento falso.