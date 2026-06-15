Gallipoli incorona Mia Zottoli Montanaro: è la nuova Miss Mondo Italia 2026

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GALLIPOLI (Lecce) – È stata una serata di grande emozione, eleganza e partecipazione quella andata in scena nella prestigiosa cornice dell’Ecoresort Le Sirené di Gallipoli, eccellenza dell’ospitalità firmata Caroli Hotels, che ha ospitato la Finale Nazionale di Miss Mondo Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama dei concorsi dedicati alla valorizzazione del talento, della personalità e della bellezza femminile italiana. Al termine di uno spettacolo intenso e coinvolgente, la giuria ha proclamato Mia Zottoli Montanaro, 21 anni, 22 il prossimo 15 agosto, di Taranto, Miss Mondo Italia 2026. Sarà lei a rappresentare ufficialmente l’Italia alla prossima finale internazionale di Miss World, portando sul prestigioso palcoscenico mondiale il volto, i valori e l’eleganza del nostro Paese. La giovane pugliese ha conquistato giuria e pubblico grazie alla sua autenticità, alla sua naturale eleganza e a una personalità matura e determinata, capace di trasmettere sensibilità, energia positiva e una forte consapevolezza dei propri valori.

Mia Zottoli Montanaro. “Esperienza unica di crescita personale ed umana”.

Nata e cresciuta a Taranto, pur conservando con orgoglio le proprie radici familiari argentine, Mia ha raccontato con emozione il percorso vissuto all’interno del concorso, definendolo un’esperienza unica di crescita personale e umana. «Sarebbe superfluo spiegare a parole l’emozione che mi ha regalato questo percorso. È stata una crescita personale che non ha eguali. Sono una ragazza solare, determinata e molto precisa. Amo la moda, lo sport, il mare e sono affascinata dalla manodopera e dalle piccole cose. Cerco sempre di vedere il lato positivo in ogni situazione, perché un motivo c’è sempre», ha dichiarato subito dopo la proclamazione.

Nel suo racconto, la neo Miss Mondo Italia ha evidenziato il ruolo fondamentale dello sport nella propria formazione. Per sei anni pallavolista, fino al campionato di Serie B2 con Castellaneta, ha maturato attraverso l’attività sportiva valori che oggi considera essenziali nella vita quotidiana.

«Lo sport è stato decisivo durante la mia crescita personale. Mi ha insegnato la disciplina e il rispetto per se stessi e per gli altri», ha sottolineato.

Parole cariche di gratitudine sono state rivolte alle persone che l’hanno sostenuta lungo il cammino, con un pensiero speciale al fidanzato Pierluigi e alla propria famiglia. «A Pierluigi devo tanto: mi ha sempre consigliato con saggezza, pensando al mio bene. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, senza la quale non sarei nemmeno una briciola di ciò che sono oggi». Mia ha inoltre condiviso alcune delle sue passioni, dall’arte alla musica latino-americana, passando per il jazz e la house music, raccontando anche il profondo significato che riveste nella sua vita il numero 14, simbolo personale di forza e presenza. «Per me il 14 è un simbolo di presenza e forza. È un numero al quale sono particolarmente legata, tanto da averlo tatuato sul corpo. Dietro quel numero c’è una storia intima che ha caratterizzato e continuerà a caratterizzare la mia vita. Anche ieri, 14 giugno 2026, mi ha ricordato ancora una volta il suo significato». La proclamazione di Mia Zottoli Montanaro rappresenta il riconoscimento di un percorso costruito su impegno, passione, autenticità e valori solidi, confermando ancora una volta la missione di Miss Mondo Italia di valorizzare giovani donne capaci di essere interpreti credibili e moderne del talento femminile contemporaneo.

Da Gallipoli prende ora il via il suo viaggio internazionale verso la finale mondiale di Miss World, con l’orgoglio di rappresentare l’Italia e la sua straordinaria ricchezza culturale, umana e territoriale.

Lo Show Miss Mondo Italia 2026.

La serata finale, magistralmente condotta dal poliedrico Antonio Mezzancella, autentico mattatore dello show grazie alla sua energia, ironia e capacità di coinvolgere il pubblico, è stata ulteriormente impreziosita dalle applaudite esibizioni del talentuoso violinista Pierpaolo Foti e del cantante Valerio Scanu, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più emozionante e spettacolare.

Fasce speciali, sponsor e partners MMI 2026

Miss Caroli Hotels – Mia Zottoli (Puglia)

Miss Cipriani Group My Organics – Azzurra Sandrini (Lombardia)

Miss Gil Cagnè – Elena Bianco (Umbria)

Miss Agricola – Mia Zottoli (Puglia)

Fasce di Categoria

Miss Mondo Sport – Basma Zaid (Basilicata)

Miss Mondo Talent – Ileana Fiorillo (Campania)

Miss Mondo Model – Lara Boemio (Toscana)

Miss Mondo Beach – Azzurra Sandrini (Lombardia)

Miss People’s Choice – Michela Cataldi (Puglia)

Riconoscimenti Speciali

Targa “La Miss racconta il Salento”, promossa da BCC Leverano – Laura Surace (Calabria)

Una finale che ha celebrato non soltanto la bellezza, ma soprattutto il talento, la determinazione e i valori delle giovani protagoniste provenienti da tutta Italia, confermando Gallipoli e il Salento come straordinari ambasciatori di accoglienza, cultura e grandi eventi di respiro nazionale e internazionale.