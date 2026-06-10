Verso Miss Mondo Italia 2026. Assegnate le fasce speciali Miss Mondo Sport e Miss Mondo Talent

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GALLIPOLI (Lecce) – Prosegue con grande entusiasmo il percorso verso la finale di Miss Mondo Italia 2026, in programma domenica 14 giugno presso l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli. La Direzione Nazionale del concorso ha già assegnato alcune delle più prestigiose fasce speciali previste dal format, che ogni anno valorizza talento, personalità, preparazione e capacità delle concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane.

Tra i riconoscimenti già conferiti figura la fascia “Miss del Web by Agricola – Birra Artigianale e Popolare”, assegnata al termine di un contest digitale che ha registrato centinaia di migliaia di preferenze online. Il titolo è stato conquistato da Aurora Greco, rappresentante del Friuli Venezia Giulia, premiata nel corso della selezione che ha decretato le Top 30 finaliste ammesse all’ultimo atto della competizione nazionale. Grande attenzione anche per le fasce ufficialmente collegate ai format internazionali di Miss World. La prestigiosa fascia Miss Mondo Beach è stata assegnata ad Azzurra Sandrini della Lombardia, al termine di una suggestiva passerella ospitata nella splendida cornice di Santa Maria di Leuca, uno degli scenari più affascinanti del Salento. Per quanto riguarda invece la categoria sportiva, la fascia Miss Mondo Sport 2026 è stata conquistata da Basma Zaid, rappresentante della Basilicata, distintasi nelle prove dedicate ai circuiti competitivi di corsa, fitness e preparazione atletica, confermando come il concorso valorizzi non soltanto l’eleganza, ma anche il benessere fisico, l’impegno e la determinazione delle concorrenti. Assegnata inoltre la fascia Miss Mondo Talent 2026, il cui evento finale si è svolto all’interno dello storico Teatro Tito Schipa di Gallipoli. A conquistare il titolo è stata Ileana Fiorillo, rappresentante della Campania, che ha saputo conquistare la giuria grazie a una raffinata ed emozionante performance artistica, distinguendosi per tecnica, espressività e presenza scenica.

Le altre fasce speciali da scegliere.

Nei prossimi giorni saranno attribuite ulteriori fasce speciali legate sia ai format internazionali di Miss World sia ai partner e agli sponsor ufficiali di Miss Mondo Italia 2026, completando così il quadro delle premiazioni che accompagneranno le concorrenti verso la serata conclusiva.

La macchina mediatica già in piena attività

È pienamente operativa la macchina organizzativa e mediatica di Miss Mondo Italia 2026, con aggiornamenti costanti sui canali social ufficiali, servizi televisivi, approfondimenti giornalistici e contenuti digitali che stanno accompagnando quotidianamente il pubblico verso la finale nazionale. Gallipoli infatti ancora una volta, si conferma capitale della bellezza e della promozione territoriale, animata dalla presenza delle concorrenti, influencer, visagisti, hairstylist, artisti, professionisti del settore moda e numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione. Tra selfie, interviste, stories e momenti condivisi sui social network, la città si trasforma in una straordinaria vetrina nazionale capace di attirare attenzione mediatica e flussi turistici, inaugurando simbolicamente la stagione estiva 2026 della Puglia. Da segnalare il lavoro del fotografo ufficiale del concorso, Marco Perulli, professionista affermato nel mondo della moda e dello spettacolo, autore degli shooting ufficiali delle finaliste. Da anni impegnato nella realizzazione di campagne pubblicitarie per importanti brand e servizi fotografici con personalità del mondo dello spettacolo, Perulli sta curando l’immagine ufficiale dell’edizione 2026 del concorso.

L’evento rinnova uno storico legame tra Miss Mondo Italia, Gallipoli e il Salento, consolidato da oltre ventidue anni di collaborazione e caratterizzato dalla presenza, nel corso delle varie edizioni, di numerosi protagonisti della televisione, del cinema e dell’intrattenimento italiano. Tra questi, Giancarlo Magalli, Tiberio Timperi, Corrado Tedeschi, Stefano De Martino, Enzo Iacchetti, Paolo Ruffini e Giorgia Palmas, solo per citarne alcuni. Miss Mondo Italia si conferma quindi una manifestazione moderna e multidisciplinare, capace di valorizzare la bellezza in tutte le sue espressioni. Non soltanto una competizione estetica, ma un articolato percorso di crescita personale e professionale che coinvolge le concorrenti in diverse prove tematiche dedicate ai social media, al make-up, allo sport, alla moda, ai set fotografici, al talento artistico, all’impegno sociale e alla comunicazione.