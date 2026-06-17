Vigili del fuoco a Lecce, arrivano i rinforzi: soddisfazione dell’assessore Capoccia

L’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Lecce, Giancarlo Capoccia, esprime profonda soddisfazione per l’esito positivo dell’interpello che ha portato all’assegnazione di unità operative al Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce.

“Desidero ringraziare il Governo Meloni per l’attenzione e la concreta vicinanza dimostrata al nostro territorio, il Prefetto di Lecce, dott. Natalino Manno, e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce, dott.ssa Roberta Lala, per il costante impegno e la collaborazione istituzionale che hanno reso possibile questo importante risultato.

L’assegnazione del personale rappresenta un rinforzo operativo fondamentale che consentirà di potenziare in modo significativo le attività sul territorio e migliorare la capacità di risposta del sistema di emergenza, in un momento particolarmente delicato segnato da numerosi incendi che da oltre un mese stanno interessando l’area salentina.

Si tratta di un provvedimento concreto: a seguito dell’interpello e preso atto delle domande pervenute, è stata disposta l’assegnazione del personale presso il Comando di Lecce per un periodo di 60 giorni, con decorrenza immediata. Un intervento che rafforza in modo tangibile la macchina dei soccorsi e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Ancora una volta il Governo Meloni dimostra attenzione e sensibilità verso le esigenze del territorio, rispondendo con tempestività a una situazione emergenziale che richiede presenza, mezzi e uomini.

Non può tuttavia non essere evidenziato come, a fronte di questo importante segnale dello Stato, la Regione Puglia non abbia ancora provveduto alla firma del protocollo AIB con i Vigili del Fuoco, uno strumento essenziale per il coordinamento delle attività antincendio boschivo e per una gestione più efficace delle emergenze”: