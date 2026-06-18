Fuoco Sacro, Bungaro in concerto a Manduria con la prima pugliese

Scrivere musica equivale a fare progetti che stimolano il futuro. È così che Bungaro definisce la sua urgenza creativa, la stessa che dà nome e sostanza a “Fuoco Sacro”, ultimo album del raffinato cantautore, che sarà in concerto a Manduria domani sera, negli spazi esterni della cantina Produttori di Manduria. L’autore caro a Ornella Vanoni è infatti il prossimo nome in cartellone della decima edizione di Acustica, apprezzata rassegna musicale organizzata dalla vinicola manduriana e da Artilibrio, con la direzione artistica di Salvatore Moscogiuri. Il concerto nella città messapica segna il debutto di Bungaro in Puglia con il lavoro pubblicato appena due mesi fa, dopo il recente live a Le Trois Baudets di Parigi, il teatro ai piedi di Montmartre tempio della musica d’autore, noto per aver lanciato Jacques Brel e Charles Aznavour e consacrato Edith Piaf. Affiancato da Antonio De Luise (pianoforte e contrabbasso) e Marco Pacassoni (vibrafono e percussioni), Bungaro imbraccia la chitarra per cantare le undici tracce di Fuoco Sacro, pervase di poesia musicale e letteraria e contaminate di sonorità brasiliane, cubane, greche, partenopee, oltre che degli echi di quel Salento che trasuda dalle sue origini brindisine. Un terreno quest’ultimo in cui il cantautore ha coinvolto Lorenzo Jovanotti per interpretare insieme La luntananza, uno dei tanti autorevoli featuring dell’album, nel quale sono gemme preziose anche le partecipazioni, tra gli altri, di Jaques e Paula Morelenbaum, Omar Sosa e Paolo Fresu. Di particolare effetto i brani Tempo presente, dedicato a Ornella Vanoni e partecipato nel disco da Chico Buarque, e 23 Maggio, scritto in memoria di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, con il quale fu assassinato a Capaci in quello stesso giorno del 1992, coincidente con la data del compleanno di Bungaro. Nel concerto ad Acustica10 non mancheranno anche successi come Guardastelle, Premio Volare per la miglior musica a Sanremo 2004.

Fuoco Sacro è l’undicesimo album dell’artista brindisino, che in quasi quarant’anni di carriera ha collezionato quattro Premi della Critica a Sanremo, tre Premi Lunezia e due Premi Musicultura. A conferma del valore della sua scrittura, che lo ha fatto apprezzare anche sulla scena internazionale, grazie a collaborazioni con nomi del calibro di Youssou N’Dour, Guinga, Daniela Mercury, Cesária Évora e Ivan Lins, con cui ha ottenuto una candidatura ai Latin Grammy per il progetto Inventario. In Italia, oltre alla citata Vanoni, hanno collaborato con Bungaro Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Malika Ayane, Antonella Ruggiero, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e molti altri. Il concerto di domani sera, si terrà a partire dalle ore 21:00 (apertura cancelli alle ore 20:30), con ingresso libero. Per l’occasione, sarà inoltre disponibile un’area ristoro food & wine.

Alessandro Piccinni