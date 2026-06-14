“Il backup è la cosa più importante che puoi fare per il tuo smartphone”

Quando si parla di smartphone, la maggior parte delle persone pensa subito allo schermo, alla batteria o alle prestazioni. Eppure, secondo Marco Vespucci, CEO di SOS INFORMATIC, il vero valore di un telefono non è il dispositivo in sé, ma ciò che contiene.

Marco, se dovessi dare un solo consiglio ai nostri lettori, quale sarebbe?

«Senza alcun dubbio: attivate un backup e assicuratevi che funzioni davvero. Nel nostro lavoro vediamo ogni giorno persone disperate non tanto perché il telefono si è rotto, ma perché all’interno c’erano anni di fotografie, video, documenti e ricordi che non potranno più recuperare.»

Perché il backup è così importante?

«Perché la tecnologia, per quanto affidabile, non è infallibile. Uno smartphone può cadere, finire in acqua, subire un guasto improvviso alla memoria, essere rubato o semplicemente smettere di funzionare senza alcun preavviso.

Il telefono si può sostituire. I dati, invece, non sempre possono essere recuperati.

Molti clienti arrivano in negozio convinti che esista una soluzione per tutto. Purtroppo non è così. In alcuni casi riusciamo a recuperare i dati, in altri è tecnicamente impossibile.»

Ogni quanto dovrebbe essere eseguito un backup?

«La risposta dipende dall’utilizzo che si fa del dispositivo, ma il mio consiglio è molto semplice: se utilizzate il cloud, lasciate che il backup automatico lavori ogni giorno.

Chi invece preferisce salvare tutto sul proprio computer dovrebbe effettuarne uno almeno una volta al mese, o anche una volta alla settimana se utilizza lo smartphone per lavoro o conserva dati particolarmente importanti.

L’aspetto fondamentale è verificare periodicamente che il backup venga realmente eseguito. Molte persone credono di averlo attivo e scoprono il contrario solo quando è ormai troppo tardi.»

Come si controlla su iPhone?

«Su iPhone il procedimento è molto semplice.

Aprite Impostazioni.

Toccate il vostro nome nella parte superiore.

Entrate in iCloud.

Selezionate Backup iCloud.

Verificate che l’opzione sia attiva e controllate la data dell’ultimo backup eseguito.

Se il dispositivo è collegato al Wi-Fi, in carica e dispone di spazio disponibile su iCloud, il sistema può effettuare automaticamente il salvataggio senza alcun intervento da parte dell’utente.»

E per chi utilizza Android?

«Anche Android mette a disposizione sistemi di backup molto efficaci.

Generalmente è sufficiente:

aprire Impostazioni;

accedere alla sezione Google oppure Sistema (il nome può variare a seconda del produttore);

entrare in Backup;

verificare che il backup su account Google sia attivo e che l’ultima sincronizzazione sia recente.

Le fotografie possono inoltre essere salvate automaticamente tramite Google Foto, evitando di perdere migliaia di immagini in caso di problemi al dispositivo.»

Esiste un errore che vede ripetersi più spesso?

«Sì, ed è sempre lo stesso: “Lo farò domani”.

Il backup è una di quelle operazioni che tutti rimandano perché non sembrano urgenti. Purtroppo il giorno in cui serve è sempre il giorno in cui è troppo tardi per farlo.

In oltre dieci anni di esperienza posso dire che la perdita di ricordi personali provoca molto più dispiacere della rottura di qualsiasi smartphone.»

Un ultimo consiglio ai lettori?

«Non aspettate un problema per pensare ai vostri dati.

Dedicate cinque minuti oggi a controllare il backup del vostro smartphone. Potrebbero essere i cinque minuti più importanti che abbiate mai dedicato alla vostra vita digitale.

La prevenzione, anche nel mondo della tecnologia, resta sempre la scelta migliore.»

Marco Vespucci

CEO – SOS INFORMATIC

“Ogni smartphone può essere riparato o sostituito. I ricordi di una vita, invece, meritano di essere protetti prima che sia troppo tardi.”