Ciclabile tra Lecce e Campus Ecotekne, vandali in azione compromettono il sistema di illuminazione

Lecce – La pista ciclabile che conduce dal centro cittadino leccese ad Ecotekne ha già subito, certamente, per opera di vandali, una menomazione. Lunga circa 4 km e’ stata ideata per agevolare la viabilità ciclabile in una zona molto importante del capoluogo salentino. Finanziata coi fondi del Pnrr sembrava poter rappresentare un fiore all’occhiello. Il sistema di illuminazione rischia di essere compresso per larga parte del tratto ed ora occorrerà intervenire. Numerose le segnalazioni alla nostra redazione che documentano uno stato delle cose che denota inciviltà nei riguardi di un’opera votata alla mobilità sostenibile.
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