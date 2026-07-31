Anastasia Dance conquista il pubblico di Nardo’

Il 3° Dance Summer Festival è uno spettacolo da record: Anastasia Dance conquista il pubblico con una serata indimenticabile

NARDÒ – Una serata di emozioni, talento e grande spettacolo. Si è conclusa tra gli applausi di un pubblico entusiasta la terza edizione del Dance Summer Festival, il saggio di fine anno della scuola Anastasia Dance, che si conferma ormai come uno degli appuntamenti più attesi del territorio.

Quella andata in scena non è stata una semplice esibizione di fine stagione, ma una produzione di grande impatto, capace di trasformare il talento e la passione degli allievi in uno spettacolo coinvolgente e curato in ogni dettaglio. Un evento che ha consacrato definitivamente la crescita di Anastasia Dance, oggi punto di riferimento nel panorama della danza grazie a un progetto che coniuga formazione, qualità e innovazione.

Dietro il successo dell’evento c’è la visione di Francesca Paglialunga, direttrice della scuola, che insieme al maestro Salvatore Vacca ha ideato e coordinato ogni aspetto dello spettacolo. Dalla direzione artistica alle coreografie, dall’organizzazione alle scenografie, ogni elemento è stato studiato per regalare al pubblico uno show di altissimo livello.

Grande protagonista della serata anche l’allestimento scenico, con un imponente palco valorizzato da ledwall di grande impatto, costumi eleganti e ricercati e una regia dinamica che ha garantito ritmo, emozione e continuità, restituendo una qualità degna delle grandi produzioni televisive e teatrali.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stata la presenza di Raimondo Todaro, amatissimo ballerino e volto noto della televisione italiana, che ha accompagnato il pubblico nel corso della serata con professionalità, simpatia e grande disponibilità.

Accanto a lui, le emozionanti esibizioni di una talentuosa violinista e la conduzione dell’evento hanno contribuito a creare un’atmosfera elegante e coinvolgente, impreziosendo ogni performance.

Il cuore pulsante dello spettacolo sono stati gli allievi dell’Anastasia Dance. Dalle esibizioni dei più piccoli fino alle performance dei gruppi più avanzati, ogni coreografia ha raccontato un percorso fatto di impegno, disciplina e passione.

La qualità tecnica, l’energia e la sicurezza dimostrate sul palco hanno confermato il valore del lavoro svolto quotidianamente dalla scuola, capace di formare giovani ballerini in un ambiente professionale e ricco di valori.

Il successo del 3° Dance Summer Festival è stato possibile anche grazie alla vicinanza delle istituzioni e alla collaborazione con il territorio.

La direzione di Anastasia Dance ha rivolto un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Nardò per il patrocinio e il sostegno all’iniziativa, con un ringraziamento particolare al Presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport, Antonio Tondo, e al Presidente della Consulta comunale dello sport neretino, Tony De Paola, presenti alla manifestazione.

«Il Dance Summer Festival rappresenta un bellissimo esempio di come passione, impegno e cultura possano diventare un patrimonio per l’intera comunità», ha dichiarato Antonio Tondo. «Anastasia Dance è una realtà che valorizza il talento dei giovani e contribuisce alla crescita culturale e sociale del nostro territorio. A Francesca Paglialunga, al maestro Salvatore Vacca, a tutto lo staff e agli allievi rivolgo i miei più sinceri complimenti per lo straordinario lavoro svolto.»

Con una partecipazione straordinaria e un entusiasmo che ha coinvolto famiglie, appassionati e cittadini, il 3° Dance Summer Festival va in archivio come l’edizione più importante e partecipata di sempre.

Per Anastasia Dance questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova tappa di un percorso in continua crescita. La scuola continua a investire nella formazione dei propri allievi e nella realizzazione di eventi sempre più ambiziosi, confermando la volontà di promuovere la danza come strumento di cultura, educazione e condivisione.

Il successo di questa terza edizione lascia già spazio alle aspettative per il prossimo appuntamento, con la consapevolezza che Anastasia Dance è ormai una delle realtà artistiche più dinamiche e apprezzate del territorio.