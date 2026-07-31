La ricetta del giorno: torta al pistacchio

Ingredienti per il pan di spagna
300 g di farina 00
140 g di farina di pistacchi
300 g di zucchero semolato
4 uova
70 g di pasta di pistacchio
120 g di olio di semi
1 bustina di lievito vanigliato
180 ml di latte
Ingredienti per la crema
500 ml di latte
110 g di maizena
220 g di zucchero
120 g di pasta di pistacchio
80 g di cioccolato fondente
Ingredienti per la copertura
300 g di cioccolato bianco
280 ml di panna
Granella di piatacchio
Procedimento:
Lavorare con lo sbattitore elettrico lo zucchero e le uova in una coppa;
Aggiungete la pasta di pistacchi, l’olio di semi ed il latte;
Aggiungere anche le farine ed il lievito;
Amalgamate per bene per almeno 15 minuti.
Versare il composto in una tortiera di 24 cm e cuocere in forno preriscaldato a 170°c per circa 60 minuti.
Per la crema:
Versare in un pentolino a freddo il latte e la maizena;
Aggiungere lo zucchero;
Mettere sul fuoco e continuata ad amalgamare il tutto;
Aggiungere anche la pasta di pistacchi;
Fare addensare il tutto per un paio di minuti e quando la crema avrà raggiunto la consistenza desiderata togliete dal fuoco, versate in una ciotola e coprite con della pellicola a contatto;
Mettere la crema a riposare in frigorifero per almeno mezz’ora.
Per la copertura:
Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria diluendo con la panna.
Tagliare dal pan di spagna in due dischi sottili;
Stendere un abbondante strato di crema;
Coprire con il secondo disco di pan di spagna;
Cospargere con la ganache a cioccolato bianco;
Decorare con la granella di pistacchi e lasciare raffreddare in frigo per almeno 60 minuti.
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