La ricetta del giorno: torta al pistacchio

Ingredienti per il pan di spagna

300 g di farina 00

140 g di farina di pistacchi

300 g di zucchero semolato

4 uova

70 g di pasta di pistacchio

120 g di olio di semi

1 bustina di lievito vanigliato

180 ml di latte

Ingredienti per la crema

500 ml di latte

110 g di maizena

220 g di zucchero

120 g di pasta di pistacchio

80 g di cioccolato fondente

Ingredienti per la copertura

300 g di cioccolato bianco

280 ml di panna

Granella di piatacchio

Procedimento:

Lavorare con lo sbattitore elettrico lo zucchero e le uova in una coppa;

Aggiungete la pasta di pistacchi, l’olio di semi ed il latte;

Aggiungere anche le farine ed il lievito;

Amalgamate per bene per almeno 15 minuti.

Versare il composto in una tortiera di 24 cm e cuocere in forno preriscaldato a 170°c per circa 60 minuti.

Per la crema:

Versare in un pentolino a freddo il latte e la maizena;

Aggiungere lo zucchero;

Mettere sul fuoco e continuata ad amalgamare il tutto;

Aggiungere anche la pasta di pistacchi;

Fare addensare il tutto per un paio di minuti e quando la crema avrà raggiunto la consistenza desiderata togliete dal fuoco, versate in una ciotola e coprite con della pellicola a contatto;

Mettere la crema a riposare in frigorifero per almeno mezz’ora.

Per la copertura:

Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria diluendo con la panna.

Tagliare dal pan di spagna in due dischi sottili;

Stendere un abbondante strato di crema;

Coprire con il secondo disco di pan di spagna;

Cospargere con la ganache a cioccolato bianco;

Decorare con la granella di pistacchi e lasciare raffreddare in frigo per almeno 60 minuti.