Il sole che torna a Galatone

di Vincenzo Candido Renna

C’è una data, sul calendario di questa estate salentina, che vale più delle altre: domenica 21 giugno, solstizio, il giorno in cui il sole si concede più luce di qualunque altro. Non è un caso che sia stata scelta proprio quella per la prima uscita pubblica di un movimento politico nuovo, nato attorno alla figura di Francesco Danieli, che in città tutti chiamano con un soprannome più affettuoso di qualsiasi titolo accademico: Mesciu Cicciu. Mastro Ciccio, se si vuole tradurlo, ma la traduzione gli toglie qualcosa, come capita sempre con i soprannomi veri.

Il nome scelto per il gruppo è un piccolo gioco di parole che dice già molto del carattere dell’operazione: GalatonÈ, con l’accento spostato e ben visibile, come a correggere garbatamente quella pronuncia sbagliata che da sempre fa scivolare l’accento di Galàtone su una sillaba che non le appartiene. Un modo elegante per dire: ci siamo, e da oggi si pronuncia come va pronunciato.

Il programma, va detto, non promette rotonde né parcheggi. Promette qualcosa di più scomodo e di più ambizioso: trattare la cultura non come la marmellata che si spalma sopra il pane già cotto dell’amministrazione, ma come la farina con cui quel pane si impasta fin dall’inizio. Galatone, dietro le sue chiese barocche più fotografate, nasconde un sottosuolo lungo migliaia di anni: un menhir piantato nei campi quando ancora non esistevano le nazioni, una grotta che ha restituito fibule di bronzo capaci di dialogare con reperti trovati in Germania, piccole cappelle di campagna che custodiscono devozioni più antiche delle pietre stesse. Tutta questa eredità, oggi, rischia di restare un titolo da guida turistica invece di diventare una leva di sviluppo. Il progetto scommette che si possa fare l’una e l’altra cosa insieme.

E poi c’è il mare, che a Galatone è poco ma è di quelli che lasciano il segno: le Quattro Colonne, monconi superstiti di una torre che il terremoto del Settecento non riuscì a far sparire del tutto, e la Montagna Spaccata, una ferita nella roccia diventata col tempo una delle cartoline più belle della costa ionica. Un litorale breve, dicono i detrattori. Breve, certo, ma denso, rispondono gli altri: e le cose dense, se le si lascia ai margini, finiscono per scomparire del tutto.

Il leader del movimento, va raccontato, non è il classico professore con la cattedra e le mani pulite. Mesciu Cicciu, prima di dirigere a Milano una rivista di critica d’arte letta in tutta Italia, ha fatto per anni il muratore, mestiere che non ha mai abbandonato nemmeno da assessore. E qui la biografia diventa quasi un manifesto: chi ha imparato a costruire una volta a stella sa che nessuna pietra sta in piedi da sola, e che la forza dell’insieme nasce dall’equilibrio tra le parti, non dal comando di una sopra le altre. Lo stesso vale per il muro a secco, alzato senza malta, con la sola pazienza di trovare a ogni pietra il suo incastro giusto. Non è un’immagine buttata lì per fare colore: è, a conti fatti, l’idea di comunità che il movimento dichiara di voler costruire.

Il simbolo scelto va nella stessa direzione. Un sole raggiante, ripreso da un antico affresco custodito in una chiesa del paese, circondato da tre parole disposte non in fila ma in cerchio: identità, comunità, creatività. La scelta del cerchio, anziché dell’elenco, non è un vezzo grafico. Significa che nessuna delle tre parole vale più delle altre, e che si rincorrono in continuazione: senza sapere chi si è, non si fa comunità; senza comunità, la creatività resta un talento isolato che parte alla prima occasione buona altrove.

Resta da capire, ed è la domanda più interessante di tutte, come si concili questa ambizione con quanto già fatto dall’amministrazione in carica, guidata dal sindaco Filoni. La risposta che arriva dal movimento è meno bellicosa di quanto la politica abitui ad aspettarsi: non si tratta di cancellare, ma di proseguire con voce propria, portando competenza specifica dove finora c’era solo buona volontà. Continuità nella discontinuità, la chiamano. Una formula che suona prudente, quasi timida, ma che nei paesi piccoli, dove tutti si conoscono e i rancori durano generazioni, è spesso l’unica che funzioni davvero. Domenica si vedrà se le parole reggeranno il peso della piazza. Il sole, almeno quello, è atteso puntuale.