Incendia un terreno, le telecamere lo incastrano: 78enne finisce nei guai

SOLETO (Lecce) – Un 78enne di Soleto è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l’accusa di incendio perché ritenuto responsabile di un rogo che, nei giorni scorsi, ha interessato un terreno incolto e si è esteso ai fondi confinanti fino a un deposito di materiali.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Soleto, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza avrebbe consentito di raccogliere gravi indizi a carico dell’uomo. Le telecamere lo avrebbero infatti ripreso mentre scavalca il muretto di recinzione del terreno dal quale, poco dopo, si sarebbero sviluppate le fiamme, per poi allontanarsi dalla zona. I filmati documenterebbero anche l’innesco dell’incendio e la successiva propagazione del rogo ai terreni confinanti e al deposito.

Determinante è stato anche il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che sono riusciti a contenere le fiamme evitando conseguenze ancora più gravi. L’incendio ha comunque provocato il parziale danneggiamento della struttura interessata.

L’attività investigativa si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di vegetazione predisposto nel Salento con l’arrivo della stagione estiva, periodo in cui il rischio di roghi aumenta sensibilmente.