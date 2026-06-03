L’almanacco di oggi 3 giugno

Il Santo del giorno: San Carlo Lawanga. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ogni petra ntisa parite. Significato: Pietra su pietra si alza un muro.
– Sono nati in questo giorno
1925 Tony Curtis
1935 Enzo Jannacci
1945 Ida di Benedetto
1950 Maurizio Mattioli
– Proverbio
All’uomo che è grato tutto va creduto
– Accadde oggi
1962 un Boeing 707 della Air France precipita appena dopo il decollo da Parigi. Muoiono 130 persone
1979 italiani alle urne per la prima giornata elettorale di rinnovo delle Camere
1981 Papa Giovanni Paolo II viene dimesso dall’ospedale e ritorna in Vaticano, a 3 settimane dall’attentato subito in piazza S.Pietro
– Scoperte
1928 Marie-Eugène Freyssinet realizza il cemento armato precompresso