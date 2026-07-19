Vasto incendio tra Frigole e Torre Veneri: distrutti 150 ettari di macchia mediterranea

LECCE – Un incendio di vaste proporzioni è divampato intorno alle 11.30 di oggi nell’area costiera compresa tra le località di Frigole e Torre Veneri. Il rogo ha devastato circa 150 ettari di macchia mediterranea e ha completamente distrutto una roulotte che si trovava nella zona interessata dalle fiamme.

Per fronteggiare l’emergenza è stato mobilitato un imponente dispositivo di soccorso coordinato dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, intervenuti con tre squadre operative e un mezzo di supporto. Sul posto hanno operato anche tre squadre della Protezione Civile, due team dell’Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) e due veicoli antincendio in dotazione all’Esercito Italiano.

L’intervento da terra è stato supportato da un prolungato attacco aereo per arginare l’avanzata del fronte del fuoco. Un elicottero ha effettuato 25 sganci d’acqua, mentre un Canadair dei Vigili del Fuoco ha eseguito 37 lanci mirati nei punti più critici della vegetazione.

L’azione congiunta delle forze in campo ha permesso di circoscrivere il perimetro del rogo, mettendo in sicurezza le aree limitrofe ed evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente. Domato l’incendio principale, le squadre sono attualmente impegnate nelle delicate operazioni di bonifica, necessarie per spegnere gli ultimi focolai residui e avviare il monitoraggio del territorio colpito.