L’almanacco di oggi 16 luglio

Il Santo del giorno: San Generoso. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ci stai bbonu e vai circandu uai sia binidittu Diu ca te li tà. Significato: Sei stai bene ma cerchi guai si a benedetto Dio che te li dà.
– Sono nati in questo giorno
1911 Ginger Rogers
1952 Stewart Copeland
1953 Mickey Rourke
– Proverbio
I ragazzi e i pazzi credono che venti anni e venti lire, non debbano mai finire
– Accadde oggi
1429 Giovanna D’Arco guida l’esercito francese nella battaglia di Orleans
– Scoperte
1945 Esplode la prima bomba atomica