L’almanacco di oggi 16 luglio

Il Santo del giorno: San Generoso. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ci stai bbonu e vai circandu uai sia binidittu Diu ca te li tà. Significato: Sei stai bene ma cerchi guai si a benedetto Dio che te li dà.

– Sono nati in questo giorno

1911 Ginger Rogers

1952 Stewart Copeland

1953 Mickey Rourke

– Proverbio

I ragazzi e i pazzi credono che venti anni e venti lire, non debbano mai finire

– Accadde oggi

1429 Giovanna D’Arco guida l’esercito francese nella battaglia di Orleans

– Scoperte

1945 Esplode la prima bomba atomica