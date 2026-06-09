La ricetta del giorno: Insalata di fichi

Ingredienti per 4 persone:
4 fichi
150 gr. di insalata mista
100 gr. di feta
100 gr. di formaggio caprino
2 carote
qualche pomodorino pachino
olio evo q.b.
sale q.b
glassa di aceto balsamico q.b
Procedimento:
Per preparare l’insalata di fichi, occorre lavare bene l’insalata e farla asciugare. In una ciotola mescolate l’insalata, le carote tagliate a rondelle e i pomodorini, aggiustate di sale e olio. Sbucciate i fichi, tagliateli a spicchi e uniteli al resto.
Tagliate il formaggio caprino e la feta a cubetti piccoli e versateli nell’insalatiera, mescolate il tutto con un cucchiaio.
Servite con la glassa di aceto balsamico.
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