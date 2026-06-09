La ricetta del giorno: Insalata di fichi

Ingredienti per 4 persone:

4 fichi

150 gr. di insalata mista

100 gr. di feta

100 gr. di formaggio caprino

2 carote

qualche pomodorino pachino

olio evo q.b.

sale q.b

glassa di aceto balsamico q.b

Procedimento:

Per preparare l’insalata di fichi, occorre lavare bene l’insalata e farla asciugare. In una ciotola mescolate l’insalata, le carote tagliate a rondelle e i pomodorini, aggiustate di sale e olio. Sbucciate i fichi, tagliateli a spicchi e uniteli al resto.

Tagliate il formaggio caprino e la feta a cubetti piccoli e versateli nell’insalatiera, mescolate il tutto con un cucchiaio.

Servite con la glassa di aceto balsamico.