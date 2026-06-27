La ricetta del giorno: Fagottini ai fichi

Ingredienti:

1 uovo

125 gr burro

125 gr zucchero semolato

1 bustina di vanillina

250 gr farina 00

1 limone

8 fichi

miele q.b.

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Adoperate il burro ammorbidito e riducetelo a pezzetti, lavoratelo con lo zucchero, unite l’uovo, la scorza di un limone grattugiata, la vanillina, infine la farina setacciata, fate una frolla e avvolgetela in una pellicola trasparente e lasciate riposare in frigo per un’ora circa. Stendete la frolla non molto sottile e tagliate dei quadrati di circa 10 cm per lato. Mettete al centro un pezzettino di fico precedentemente sbucciato con un cucchiaino di miele. Chiudete gli angoli a fagottino. Cuocere in forno statico già caldo per circa 15 minuti a 180 gradi. Spolverizzate con lo zucchero a velo.