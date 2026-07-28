La ricetta del giorno: spaghetti alle vongole

INGREDIENTI (4 persone)

1 Kg vongole

350 g spaghetti

2 spicchi d’aglio

2 ciuffi di prezzemolo

Olio d’oliva

Vino bianco secco

Gli spaghetti con le vongole sono un piatto facile, veloce che fa parte della tradizione gastronomica italiana. Protagoniste assolute sono le vongole che regalano al piatto un sapore unico.

Ricette: lasciate spurgare per qualche ora le vongole in acqua salata (meglio se acqua di mare), possibilmente cambiandola tre/quattro volte. In questo modo le volgò le elimineranno la sabbia. Scolatele e fatele aprire mettendo 2 cucchiai d’olio e uno spicchio d’aglio schiacciato in una padella molto larga. Non appena si saranno aperte, potrete toglietele dal fuoco facendo attenzione a eliminate quelle che non si sono aperte. Non buttate l’acqua, ma filtratela un colino fittissimo. In una padella fate scaldare mezzo bicchiere d’olio inserendo due spicchi d’aglio che toglierete appena si saranno leggermente colorati. Uniteci poi un po’ di vino bianco (due dita di un bicchiere normale); l’acqua delle vongole e portate tutto ad ebollizione; inserite sale e pepe e poi insaporite per pochi istanti in questo fondo i molluschi con i gusci, aggiungendo alla fine del prezzemolo tritato.

La pasta

Intanto cuocete gli spaghetti, scolateli al dente e fateli saltare nella padella dove si trova il condimento preparato con le vongole.

Il piatto va servito subito.