La ricetta del giorno: Timballo di pasta alla parmigiana

Ingredienti:
300 gr di rigatoni
1 melanzana
2 uova
Farina qb
Sale
Pepe
Olio di semi di arachidi
1 lt di sugo
150 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
Procedimento:
Tagliare a fette sottili la melanzana;
Passare le fette prima bell’uovo sbattuto e poi nella farina;
Friggere in olio ben caldo;
Portare i rigatoni a mezza cottura;
In un tegame a sponde alte versare un mestolo di sugo;
Sistemare uno strato di rigatoni;
Coprire con le melanzane;
Condire con il formaggio e una altro strato di sugo;
Continuare fino terminare gli ingredienti.
Coprire l’ultimo strato con un’abbondante manciata di formaggio;
Infornare a 180º per 20/25 minuti.
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