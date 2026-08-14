Ricetta del giorno: Supplì

Ingredienti per 4 persone:

300 gr di riso vialone nano

200 gr di pomodori pelati

250 gr di mozzarella

250 gr di pangrattato

200 gr di polpa di vitello

50 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato

Mezza cipolla tritata

3 uova fresche

1 bicchiere di vino bianco

olio di semi di arachidi

olio evo

sale

pepe

Procedimento

Lessare il riso in abbondante acqua salata, scolare e lasciare raffreddare;

In una padella far riscaldare un filo di olio evo, aggiungere la cipolla tritata e far dorare a fuoco basso;

Aggiungere la polpa di vitello e far rosolare;

Tirare con il vino bianco e lasciare evaporare;

Salare e pepare;

Aggiungere i pomodori pelati e lasciare cuocere;

Condire con il Parmigiano Reggiano grattugiato;

Condire il riso con il composto così ottenuto ed amalgamare con cura;

Sbattere le uova in una ciotola;

Versare il pangrattato in un piatto;

Tagliare la mozzarella a dadini;

Formare delle palline del diametro di circa 6 cm;

Inserire all’interno un pezzo di mozzarella;

In una padella capiente scaldare l’olio di semi di arachidi;

Passare i supplì, uno per volta, prima nell’uovo e poi nel pangrattato e friggere fino a completa doratura;

Servire

Claudia Forcignanò

Formate delle palline di riso (ø cm 5) e farcitele con la mozzarella a dadini e il misto di carni rosolate (supplì). Passate i supplì nell’uovo battuto e nel pangrattato premendo in modo che aderisca bene.

Friggeteli in abbondante olio bollente per 3-4′, scolateli sulla carta da cucina e serviteli subito.