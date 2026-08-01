La ricetta del giorno: Frittura di paranza alla gallipolina

300 gr gamberi
400 gr calamari
400 gr totani
300 gr di merluzzi di media dimensione
Farina q.b.
Limone q.b.
Olio extra vergine di oliva q.b.
Pulite accuratamente i calamari e i totani, eliminando gli occhi e le interiora, tagliate ad anelli il corpo ed a pezzi i tentacoli. Pulite i gamberi, privandoli della buccia esterna. Infine spanciate i merluzzetti eliminando anche la testa.
Dopo aver lavato tutto il pesce, asciugatelo accuratamente in un canovaccio e passatelo nella farina fino a coprirlo completamente (riservandovi di eliminare quella in eccesso prima di versarli nell’olio).
Dopodiché friggere tutti gli ingredienti in abbondante olio extra vergine di oliva molto caldo. Lasciare sgocciolare su un foglio di carta assorbente, quindi servite il piatto caldo guarnito con fette di limone.
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