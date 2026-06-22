L’assenza che parla: a Nardò il fantasma di Carmelo Bene torna a interrogare il nostro tempo orizzontale

di Vincenzo Candido Renna

Nella terza edizione de “La Neretina” il Salento celebra il suo genio più scomodo: non l’uomo del Costanzo Show, ma il filosofo della voce, l’erede di Nietzsche, l’eretico della fede senza chiesa

Nardò, Villa Comunale. Le luci della sera salentina cadono su una platea che si è seduta per ascoltare un fantasma. Non quello televisivo, urlante e sopra le righe, che la memoria collettiva ha archiviato fra le battute al Costanzo Show e i duelli con Chiambretti. Un altro Carmelo Bene, più segreto e più vero, è stato evocato in questa terza edizione de “La Neretina”, il festival della cultura controcorrente che da tre anni trasforma la città salentina in un laboratorio di pensiero libero, lontano dai _cliché_ di un’Italia che continua a dividersi in fazioni anche quando si tratta di leggere un classico.

Ad aprire la serata, un saluto istituzionale che ha preferito la cultura alla polemica: Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, ha inviato un videomessaggio nel quale ha sottolineato come l’identità di un territorio si costruisca proprio attraverso il confronto fra sensibilità diverse, e come la ricchezza culturale del Salento non tema etichette di appartenenza. Un endorsement breve ma significativo, che ha collocato l’incontro non nel recinto di una tifoseria, ma nel più ampio solco di una città — Nardò, “la seconda del Salento dopo Lecce” — che rivendica il diritto di avere voce propria nel dibattito nazionale.

Ma è stato l’autore Flavio De Marco, con il suo “Carmelo Bene, il superuomo del teatro italiano” (Passaggio al Bosco), a restituire la statura reale del personaggio, sottraendolo finalmente alla gabbia dello spettacolo. De Marco ha mostrato una competenza rara: ha saputo ricondurre Carmelo Bene non alla cronaca mondana ma alla sua vera genealogia intellettuale, quella che passa per Giorgio Colli — il filosofo che restituì all’Italia un Nietzsche autentico, non quello edulcorato delle aule scolastiche — e per Spengler, Evola, Foucault. È la grandezza di questo libro: aver dimostrato che Carmelo Bene non si comprende attraverso la domenica sportiva, ma attraverso un arsenale filosofico pesantissimo, lo stesso che animò, per vie diverse, anche Franco Battiato e Pier Paolo Pasolini, autori che negli anni di piombo si sottrassero al cliché neomarxista dominante per intraprendere una strada più solitaria e più vera. De Marco ha avuto il coraggio — e qui sta la cifra del suo lavoro — di chiamare le cose con il loro nome: un Carmelo Bene irrazionalista, dionisiaco, lontano per costituzione da ogni armonia con gli “asset democratici”, il cui successo non nacque per caso in Italia ma in Francia, presso quei filosofi che lo compresero meglio dei suoi stessi colleghi d’arte, Gassman e Albertazzi su tutti.

Il cuore filosofico della serata è arrivato con l’intervento dell’antropologa Valentina Ferranti, la cui analisi ha attraversato con rara densità il tema dell’assenza — non come mancanza, ha chiarito, ma come abbandono mistico, categoria che in Carmelo Bene si salda all’estasi di Santa Teresa, al volo irriducibile di San Giuseppe da Copertino, all’eros dionisiaco che la nostra epoca, “desacralizzata”, non sa più concedersi. Ferranti ha proposto una diagnosi che è insieme antropologica e civile: viviamo, ha detto, un autentico _point break_ — un punto di rottura — in cui l’uomo occidentale ha smarrito ogni verticalità, ogni afflato mistico, schiacciato da un fordismo del pensiero che produce individui assemblati, orizzontali, incapaci di attraversare quei riti di passaggio che nelle società tradizionali segnavano il confine fra l’infanzia e la responsabilità adulta. Una società, ha aggiunto, che ha sostituito l’ascolto con lo sguardo, l’auditivo con il visivo, il mito fondativo con il selfie, e che per questo, forse, non saprebbe più nemmeno comprendere un genio come quello che la serata celebrava. Sono seguite, nel dibattito, riflessioni più controverse sul rapporto fra i sessi nella contemporaneità — sulla crisi del maschile, sulla cosiddetta “tabuizzazione” di certi comportamenti, su quello che Ferranti ha definito il tempo del “femminile oscuro” — temi che hanno acceso la discussione e che restano, inevitabilmente, terreno di opinioni e di un confronto aperto, non di verità acquisite.

A introdurre e moderare i lavori, dando struttura e respiro all’intero incontro, Daniele Bruni, presidente dell’Associazione Castelli di Carta, promotore instancabile di una rassegna che in tre anni ha saputo trasformare Nardò in un crocevia di pensiero indipendente dal grande circuito mediatico nazionale.

Resta, alla fine della serata, l’immagine di un uomo che scelse di uscire dal linguaggio per non essere mai schiavo del potere, e di una terra, il Salento, che ancora gli somiglia: capace di ospitare il mito senza piegarlo alla moda, e di interrogare, con il suo genio più scomodo, la debolezza del nostro tempo.