Piano Casa a Melendugno, ok del Consiglio di Stato a un ampliamento di un Residence turistico- alberghiero

TORRE SPECCHIA (MELENDUGNO) – L’ampliamento del residence è possibile anche se si è già beneficiato di un permesso a costruire in deroga: lo ha stabilito il Consiglio di Stato, IV Sezione, Presidenti Luigi Carbone – Estensore Eugenio Tagliasacchi, con sentenza n. 4863 del 17 giugno 2026. I giudici hanno accolto l’appello proposto da una società, difesa dall’avvocato Francesco G. Romano, annullando un provvedimento del Comune di Melendugno per un intervento in località Torre Specchia.

In particolare, una società aveva chiesto, ai sensi delle norme del c.d. Piano Casa, il permesso di costruire per un ampliamento di un Residence turistico- alberghiero nonché per il cambio di destinazione d’uso di una parte dell’immobile da ricettivo a residenziale. Il Comune di Melendugno aveva rigettato poiché la struttura aveva già beneficiato di un permesso di costruire in deroga e non ritenendo possibile il cumulo dei benefici derivanti dal Piano Casa. Il Consiglio di Stato, investito della questione, aderendo alle tesi dell’Avvocato Francesco Romano, ha ritenuto illegittimo il provvedimento comunale in quanto non v’è alcuna disposizione che impedisce di applicare le disposizioni del Piano Casa a chi ha già beneficiato di altre misure e di ulteriori bonus volumetrici.

Sul punto, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “la mera circostanza che con riferimento all’immobile sia stato rilasciato (peraltro a distanza di molti anni, ossia nel 2009) un permesso di costruire in deroga non può essere considerata di per sé preclusiva per il riconoscimento dei benefici di cui alle disposizioni della l.r. n. 14 del 2009, posto che il limite di cui all’art. 3 dell’anzidetta legge, nella parte in cui utilizza l’espressione “possono essere ampliati per una sola volta”, va interpretato nel senso che è il beneficio previsto dal Piano Casa che può essere applicato una sola volta e non, invece, che il predetto beneficio sia in quanto tale incompatibile con altre e distinte disposizioni.

Tale interpretazione, del resto, risulta l’unica coerente con quanto previsto dal medesimo art. 3, nella parte in cui prevede che sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria “di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.

Allo stesso modo, riguardo alla richiesta di cambio di destinazione d’uso da ricettivo a residenziale, ha ritenuto “del tutto apodittiche risultano, infine, le considerazioni espresse dall’amministrazione con riferimento al cambio di destinazione d’uso”, ciò “a maggior ragione alla luce del rilievo della parte appellante secondo cui il mutamento della destinazione d’uso non risulta di per sé incompatibile con la possibilità di esercitare l’attività ricettiva”.

La sentenza è di particolare interesse perché consente di fissare dei principi applicativi del c.d. Piano Casa, ritenendo possibile sia la possibilità di cumulare tra loro i benefici del Piano Casa sia la possibilità di applicarla a chi ha già beneficiato di altre misure di agevolazione