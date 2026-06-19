Sabato 20 e domenica 21 giugno teatro, musica e visite guidate nel leccese

LECCE – Una serata tra formazione, restituzione collettiva e canto condiviso. Sabato 20 giugno (ingresso libero con tessera soci) da Tagliatelle Stazione Ninfeo a Lecce la terza edizione di Storie, rassegna di teatro e musica curata da Ura Teatro, prosegue con un doppio appuntamento. Alle 19:30 arriva “Confine”, restituzione del laboratorio di canto e recitazione diretto da Nina Ramona Raff (Coro a Coro) e Fabrizio Saccomanno (Ura Teatro). Un momento aperto al pubblico per restituire il lavoro svolto intorno alla voce, alla presenza, all’ascolto e alla relazione. Confine è un percorso di teatro e di canto che nasce come esplorazione del tema del confine appunto, geografico, interiore, culturale, umano. Il laboratorio ha invitato le bambine e i bambini partecipanti a interrogarsi sotto forma di gioco su ciò che separa e unisce, su quei limiti che attraversiamo per scelta o per necessità, e su quelli che ci attraversano, segnando la nostra strada. A seguire, dalle 21:00, Mareggiate. Canzoni prese in prestito qua e là, concerto con Silvia Perfetto, Angela Bene, Giulia Bergamo e Ainda Marullo, che intreccia voci femminili, memoria, paesaggi emotivi e repertori attraversati con libertà. Un gruppo di giovani donne unite dalla passione per il canto e le tradizioni musicali. Il repertorio spazia dai canti popolari salentini a melodie provenienti da diverse culture del mondo, interpretate sia in polifonia vocale sia con l’accompagnamento di chitarra e strumenti a percussione. Attraverso le loro voci si intraprende un viaggio musicale che mette insieme radici, emozioni e sonorità senza confini. Tagliatelle – Stazione Ninfeo è il progetto selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate a Lecce. Promossa da Terra del Fuoco Mediterranea, la rigenerazione dei luoghi passa per le attività e il lavoro dei partner Aforisma, Aiccon, RamDom, Festival Nazionale del Libro, Io non mollo, Genteco, Seyf, Improvvisart, Locomotive, IISS “Presta Columella”, Pazlab, Earth e la compagnia Ura Teatro.

CAMPI SALENTINA – La vertigine del desiderio del Circo El Grito sul terrazzo del Teatro Excelsior Carmelo Bene

Una stella cadente si spegne in pochi istanti. E se potessimo rallentarla, per avere il tempo di capire cosa desideriamo davvero? Sabato 20 giugno (ore 21:00 | ingresso 8 euro – ridotto 6 euro) il terrazzo del Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina ospita la seconda replica de La vertigine del desiderio, spettacolo tra circo, magia e meccanica celeste del Circo El Grito. Dopo venticinque anni di ricerca nel circo contemporaneo, Giacomo Costantini firma, insieme a Violette Cortiles, il suo primo lavoro da solista: un viaggio poetico e visionario che intreccia musica, illusionismo, acrobazie e invenzioni sceniche. Tra magie sorprendenti, virtuosismi e momenti di intensa delicatezza, il pubblico viene accompagnato in una riflessione sul desiderio, sullo stupore e su ciò che rischiamo di perdere lungo il cammino. Questo doppio appuntamento, che inaugura la Roof Summer 2026 del Teatro Excelsior Carmelo Bene, rientra nel progetto Teatri del Nord Salento promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi.

GALLIPOLI – Sabato 20 e domenica 21 giugno (ore 18:00 | ingresso libero) al Cotriero di Gallipoli, in località Pizzo, proseguono gli aperitivi musicali al tramonto. Affacciato sullo Ionio, il lido conferma anche quest’anno una programmazione pensata per accompagnare le ore conclusive della giornata tra musica, enogastronomia di qualità, dj set e live in riva al mare. Sabato, Mimmo Negro proporrà un dj set dai ritmi electro e dal funk, passando per i remix della Discomusic anni 70 e 80, fino alle nuove sonorità della house contemporanea. Domenica, invece, Davide Giannelli sarà in consolle con Maurice G. e insieme daranno vita a un viaggio sonoro unico incentrato con un ritmo energico, vibrante, ricco di sfumature esotiche e contaminazioni elettroniche. Info 0833 204027 – facebook.com/cotriero.

MAGLIE – Prosegue il nuovo calendario di aperture gratuite della Casa Museo di Aldo Moro

Un itinerario multimediale tra ricordi personali, storia collettiva ed eredità civile che trasforma l’abitazione in cui Aldo Moro nacque il 23 settembre 1916 in uno spazio di conoscenza, approfondimento e riflessione. Da giugno ad agosto, ogni sabato e domenica dalle 18:00 alle 21:00, sarà possibile visitare gratuitamente in via Caduti di via Mario Fani, nel centro storico di Maglie, la Casa Museo dedicata allo statista ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di prigionia. Le aperture estive, promosse dal Comune di Maglie in collaborazione con l’associazione 34°Fuso, restituiscono alla città un luogo simbolico della memoria. Il percorso espositivo permanente propone un’esperienza immersiva e accessibile, pensata per accompagnare visitatrici e visitatori alla scoperta della vicenda umana, accademica e politica di uno dei più illustri cittadini magliesi. Totem, schermi, tavoli touch e contenuti multimediali permettono di attraversare in autonomia le diverse sezioni, ricostruendo il legame profondo tra Aldo Moro e la sua terra d’origine. La Casa Museo nasce con l’obiettivo di custodire e valorizzare una memoria che non appartiene solo al passato, ma continua a parlare al presente: una storia fatta di impegno, dialogo, responsabilità democratica e servizio alle istituzioni. Tra queste mura il futuro statista respirò il rigore, la riservatezza e la fede trasmessi dai genitori, Renato Moro e Fida Stinchi. “Sono figlio di una città silenziosa, che insegna a fare bene senza rumore”, scriveva il politico e docente ricordando Maglie. La visita permette di riscoprire anche il bambino e il giovane che qui iniziò a formarsi attraverso lo studio, l’osservazione e l’educazione familiare, prima del trasferimento a Taranto all’età di undici anni. Da questo luogo intimo e originario prende avvio il racconto di una personalità destinata a incidere profondamente nella storia politica e civile del Paese. La Casa Museo ricostruisce le tappe fondamentali di un’esistenza straordinaria: dalla giovinezza nei circoli cattolici alla brillante carriera accademica all’Università di Bari, fino all’impegno politico e all’esperienza di giovanissimo Costituente. Attraverso documenti, immagini, video e installazioni digitali, il pubblico potrà approfondire il contributo di Moro alla costruzione della Repubblica e alla stesura della Carta costituzionale, nella quale il principio della centralità della persona e il valore della solidarietà sociale assumono un ruolo decisivo. L’eredità morotea — fondata sul metodo del confronto, sulla pazienza democratica, sulla ricerca di mediazione e sulla visione di un’Europa come casa comune — continua a interrogare la coscienza civile contemporanea. Il percorso si conclude con una riflessione sul valore della politica intesa come servizio, messaggio che dal luogo in cui tutto è cominciato arriva fino a noi con immutata forza. Ad arricchire lo spessore scientifico e divulgativo della Casa Museo è la collaborazione avviata dal Comune di Maglie con l’Archivio Flamigni, centro di documentazione di riferimento per la storia dell’Italia repubblicana. Questa sinergia ha consentito di integrare l’allestimento con materiali fotografici d’epoca, riprodotti su pannelli espositivi, raccolte tematiche di immagini e video-interviste storiche consultabili attraverso una web app dedicata e totem touchscreen. Di particolare rilievo documentario è anche la presenza, in formato digitale, delle lettere e dei comunicati delle Brigate Rosse relativi alle drammatiche fasi del sequestro Moro, fruibili dal pubblico tramite un tavolo interattivo. Un contributo importante che inserisce la Casa Museo in un più ampio percorso di valorizzazione della memoria storica condivisa.

CORIGLIANO D’OTRANTO – Canta con Dalen al Castello Volante

Un concerto da cantare insieme, tra brani inediti, racconto e omaggi alla musica italiana. Domenica 21 giugno (ore 21:00 – ingresso libero) il tour “Canta con Dalen” arriva sulla terrazza di Nuvole al Castello Volante di Corigliano d’Otranto con una nuova tappa del percorso live dell’artista calabrese, che negli ultimi mesi ha attraversato il Paese da nord a sud. Lo spettacolo si sviluppa come un viaggio sonoro di circa novanta minuti, in cui Dalen alterna chitarre elettriche e acustiche, loop station e drum machine, costruendo un cantautorato rock diretto e viscerale. Al centro, temi come il Sud e le sue contraddizioni, l’amore, la fragilità e la necessità di restare fedeli a sé stessi. Non mancano i momenti partecipativi, con il pubblico invitato a cantare alcune canzoni legate alle collaborazioni che hanno segnato il suo percorso, da Roberto Vecchioni a Cristiano De André, da Brunori Sas ai Sud Sound System, passando per Ron, Alex Britti, Mario Biondi e Nina Zilli.