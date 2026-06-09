Le Previsioni Meteo di domani 10 Giugno 2026

Puglia
Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con ampie schiarite al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Isolati fenomeni al confine con la Basilicata. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.
NAZIONALE
AL NORD
Tempo instabile al mattino con piogge e temporali sparsi, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche sul Piemonte e fenomeni molto intensi sul Triveneto. Tra la serata e la notte ancora residui fenomeni al Nord-Est, migliora da ovest con velature in transito.
AL CENTRO
Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento basso al primo mattino sulle coste tirreniche e della nuvolosità in sviluppo al pomeriggio in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e solo qualche piovasco isolato in Appennino. Nessuna variazione di rilievo attesa nelle ore serali e notturne con tempo stabile e ampie schiarite ovunque.
Temperature minime e massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole.
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