Lecce, dal Comune centodiecimila euro per abbattere le barriere architettoniche e rendere Lecce più accessibile

L’Amministrazione comunale di Lecce ha stanziato centodiecimila euro per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di nuovi scivoli e l’adeguamento dei percorsi pedonali in diverse aree urbane, tra cui Piazza Mazzini.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Assessorato ai Servizi Sociali e punta a migliorare l’accessibilità urbana per persone con disabilità, anziani, bambini e famiglie con passeggini. Per gli assessori Giordano Anguilla e Guido:
«Esprimiamo soddisfazione per questo importante intervento che conferma la nostra sensibilità verso il tema dell’accessibilità. La vera modernità è garantire una piena fruibilità delle infrastrutture a tutti i cittadini. Il nostro obiettivo è rendere Lecce una città sempre più accessibile e inclusiva».
I lavori interesseranno diverse zone della città e rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di eliminazione degli ostacoli che limitano la mobilità, favorendo una fruizione più agevole e sicura degli spazi pubblici.
L’intervento conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere una città inclusiva, attenta ai bisogni delle persone e capace di garantire pari opportunità di accesso ai servizi e alle infrastrutture urbane.
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