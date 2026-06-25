Coppa Italia, Palermo-Lecce il 17 agosto allo stadio Barbera

Sarà il 17 agosto alle 21.15 allo stadio Renzo Barbera l’esordio stagionale del Palermo calcio. I rosanero giocheranno i trentaduesimi di finale di Coppa Italia con il Lecce. La partita, inizialmente prevista in casa dei salentini, si disputerà invece in Sicilia a causa dei lavori di ristrutturazione in corso allo stadio Via del Mare che non sarà disponibile per l’incontro.
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