Lo spettacolo del “Trofeo Ciolo” a Gagliano del Capo ha le ore contate

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Tutto pronto per il “Trofeo Ciolo” a Gagliano del Capo. L’evento podistico di corsa in montagna si svolgerà domenica 21 giugno con raduno fissato alle 6.30 al Ponte Ciolo per la consegna dei pettorali. I runners provenienti dalle società più disparate del panorama italiano prenderanno parte alla competizione di livello “Bronze” organizzata dalla Asd Atletica Capo di Leuca della presidente Eleonora D’Amore. Il primo via è fissato per le 8 sul percorso di 8,1 chilometri, mentre la seconda e la terza partenza scatteranno rispettivamente alle 10 e alle 10.30 sul tracciato di 2,53 chilometri per il campionato italiano Cadetti e Cadette. Alle 11 invece partiranno le Under 18 Girls e alle 11.30 gli Under 18 Boys. A margine delle gare si terrà la ricca cerimonia di premiazione dopo una giornata ricca di emozioni. La manifestazione, giunta alla 14esima edizione, sarà valevole per il campionato regionale assoluto, juniores e master individuale e di società di corsa in montagna, in occasione dell’ottava prova del circuito provinciale Running in Salento Trail, Cross & Mountain running. L’evento sarà valido anche per il campionato italiano per regioni Cadetti/Cadette e per la 19edizione della World Mountain Running Association International U18 mountain running Cup “mondialino allievi”. La manifestazione di livello “Bronze” è patrocinata dai comuni di Ugento e Castrignano del Capo, dalla Regione Puglia, Puglia Promozione, Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase.