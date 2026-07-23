“La Gioia di Danzare” domani in piazza Duomo

LECCE – Per la prima volta, domani, venerdì 24 luglio, alle ore 21, piazza Duomo, a Lecce, si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per accogliere “La Gioia di Danzare”, il gala ideato e interpretato da Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala, e Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala.

Un appuntamento speciale, presentato lunedì, a Palazzo Carafa, dagli stessi artisti, che assume un significato ancora più profondo perché si svolge nella terra di Nicoletta Manni, etoilè salentina nata a Galatina, che torna nella sua Puglia per condividere con il pubblico uno spettacolo capace di unire eccellenza artistica, emozione e senso di appartenenza.

Con lo scenario delle straordinarie quinte di piazza Duomo, andranno in scena i grandi capolavori del repertorio classico e le creazioni della danza contemporanea, interpretati da alcuni dei migliori artisti del Teatro alla Scala e non solo. Insieme a Manni e Andrijashenko si esibiranno Claudio Coviello, primo ballerino del Teatro alla Scala, e i solisti scaligeri Agnese Di Clemente, Mattia Semperboni, Maria Celeste Losa e Camilla Cerulli, protagonisti di una compagnia che riunisce alcune delle più brillanti eccellenze della danza italiana.

A rendere ancora più unica questa serata saranno quattro ospiti d’eccezione che condividono con Nicoletta il legame con il Salento. Sul palco saliranno infatti Gabriele Corrado, ballerino solista del Teatro alla Scala, ed Emanuele Cazzato, ballerino della compagnia scaligera, entrambi originari di questa terra che continua a esprimere talenti riconosciuti a livello internazionale. Accanto a loro il violinista leccese Alessandro Quarta, artista di fama mondiale, che con la sua musica contribuirà a creare un dialogo suggestivo tra danza e sonorità mediterranee e Francesco Libetta, pianista e compositore apprezzato in tutto il mondo che il New York Times ha definito “aristocratico poeta della tastiera con il profilo e il portamento di un principe rinascimentale”. Ultimi biglietti in vendita alla biglietteria all’interno dell’Antico Seminario (piazza Duomo); alla biglietteria di Palazzo Scarciglia (via Libertini, 34); online sul sito del Comune di Lecce.