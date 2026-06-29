Sharing, dal 12 luglio svolta a Lecce: 950 mezzi, casco incluso, sosta controllata dal Gps e tariffe scontate

Lecce si prepara a rivoluzionare il modo di spostarsi in città con una flotta di 950 veicoli elettrici condivisi, nuove tariffe agevolate, caschi disponibili direttamente sui mezzi e un sistema digitale capace di impedire la conclusione del noleggio se il veicolo viene lasciato fuori dagli spazi consentiti. È questa la principale novità del nuovo servizio di micromobilità condivisa presentato in mattinata all’Open space di Palazzo Carafa e che, salvo eventuali slittamenti tecnici, dovrebbe entrare in funzione dal prossimo 12 luglio con la gestione affidata a Ridemovi Spa per i prossimi tre anni.

La nuova flotta sarà composta da 600 monopattini elettrici, 300 biciclette a pedalata assistita e 50 scooter elettrici, distribuiti tra il centro urbano e le marine durante la stagione estiva. Il servizio partirà con una politica tariffaria che prevede costi differenziati a seconda del mezzo utilizzato: per i monopattini il prezzo per i primi dieci minuti oscillerà tra 3,50 e 4 euro, mentre biciclette e scooter saranno disponibili a partire da 3 euro. Sono inoltre previsti abbonamenti e formule promozionali che consentiranno di ridurre sensibilmente il costo delle corse, con agevolazioni dedicate ai residenti, agli studenti e ad altre categorie di utenti.

La vera innovazione, però, riguarda il controllo automatico della circolazione. Ogni veicolo sarà collegato a un sistema Gps con tecnologia georeferenziata che regolerà velocità, percorsi consentiti e modalità di sosta. Nel centro storico non sarà più possibile lasciare liberamente i monopattini come avveniva in passato: la corsa potrà essere conclusa esclusivamente nelle aree autorizzate individuate dall’applicazione e il sistema bloccherà automaticamente la chiusura del noleggio se il mezzo non sarà parcheggiato correttamente. Dopo tre tentativi errati scatteranno le penalità economiche e, nei casi più gravi, l’addebito diretto sul conto dell’utente.

“Con questo nuovo servizio di mobilità condivisa apriamo una fase completamente diversa rispetto agli anni passati. Per troppo tempo abbiamo assistito a monopattini lasciati davanti agli ingressi delle abitazioni, sui marciapiedi, davanti agli scivoli per le persone con disabilità o addirittura nelle piazze monumentali, con inevitabili disagi per cittadini, turisti e attività commerciali. Oggi questa situazione cambia radicalmente. Il nostro obiettivo non è soltanto mettere a disposizione mezzi moderni e sostenibili, ma far sì che la mobilità sia finalmente compatibile con il rispetto degli spazi pubblici, con la sicurezza dei pedoni e con il decoro della città”, ha spiegato l’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia.

L’assessore ha sottolineato come il nuovo modello punti soprattutto sulla prevenzione piuttosto che sulle sanzioni. “Abbiamo costruito un sistema che aiuta l’utente a comportarsi correttamente. Grazie alla tecnologia il monopattino rallenterà automaticamente nelle zone più frequentate del centro storico, fino a 10 chilometri orari e, nelle vie con maggiore presenza di pedoni, addirittura fino a 6 chilometri orari. In alcune aree particolarmente sensibili sarà invece impedita sia la circolazione sia la sosta. Abbiamo scelto di utilizzare gli strumenti più avanzati disponibili oggi sul mercato perché crediamo che innovazione e responsabilità debbano procedere insieme. Accanto alle sanzioni abbiamo introdotto anche un sistema premiale per incentivare i comportamenti virtuosi. Chi utilizzerà correttamente il servizio potrà beneficiare di vantaggi e agevolazioni. Vogliamo dimostrare che una mobilità sostenibile può essere anche ordinata, sicura e rispettosa della città”.

La Mobility manager Adriana Carecci ha illustrato la suddivisione del territorio in quattro diverse zone. Nel centro storico la velocità massima dei monopattini sarà di 10 chilometri orari, con ulteriori riduzioni automatiche fino a 6 chilometri orari nelle aree a maggiore afflusso pedonale, come via Umberto I, via Palmieri, via dei Templari e via Vittorio Emanuele II. Nel Distretto urbano del commercio resterà il limite dei 10 chilometri orari, mentre nelle zone considerate più sensibili, come piazze monumentali, parchi pubblici e l’area dell’ospedale Vito Fazzi, sarà vietata sia la circolazione sia la sosta dei mezzi condivisi. Nel resto della città entreranno invece in vigore i limiti ordinari: 20 chilometri orari per le biciclette elettriche, 25 per i monopattini e 45 per gli scooter.

Anche il parcheggio sarà interamente gestito dalla tecnologia. Gli stalli dedicati ai monopattini nel centro storico saranno visualizzabili direttamente sull’applicazione senza la necessità di installare nuova segnaletica. Il sistema controllerà in tempo reale la posizione del mezzo e consentirà la conclusione del noleggio soltanto se il parcheggio risulterà conforme alle regole. Il ceo di Ridemovi, Alessandro Felici, ha evidenziato come Lecce sarà la prima città italiana ad adottare un sistema capace di verificare in tempo reale la correttezza della sosta, impedendo la chiusura della corsa fino a quando il mezzo non verrà sistemato nell’area consentita. “L’80% degli utenti rispetta già spontaneamente le regole, un ulteriore 20% modifica il proprio comportamento grazie ai richiami del sistema e soltanto una piccolissima percentuale viene sospesa dal servizio. Il nostro obiettivo è garantire ordine e sicurezza senza rinunciare alla semplicità di utilizzo”. Tutti i mezzi saranno inoltre dotati di casco, mentre il servizio sarà integrato con il trasporto pubblico locale e prevederà promozioni dedicate anche alle fasce orarie serali e notturne.

Capoccia ha infine voluto ringraziare gli uffici comunali che hanno seguito la predisposizione del bando. “Questo risultato nasce da un lavoro di squadra che ha coinvolto il Settore Mobilità e la Polizia Locale con grande competenza e professionalità. A loro va il mio ringraziamento perché hanno contribuito a costruire un progetto che rappresenta un punto di svolta per Lecce. L’ambizione è fare della nostra città un modello nazionale di mobilità condivisa, dove sostenibilità, innovazione, sicurezza e rispetto degli spazi pubblici possano convivere e migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini”.