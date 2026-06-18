Maturità 2026, Valditara e la centralità della persona: tracce tra riflessione e valore della fatica

LECCE : Le originali e versatili tracce della prima prova, proposte dal MIM agli oltre 527 mila maturandi 2026, si fondano su una richiesta di riflessione sociale, culturale e perfino intimistica, dando spazio ai saperi intrecciati alle emozioni e al pensiero critico personale. Le tracce, come tutta l’impostazione del nuovo Esame, sembrano dire: “Chi sei e cosa vuoi fare di bello in questo mondo? Raccontacelo. Sei ascoltato, sei importante per noi.” Un ritorno, sempre attuale, a quel “I Care” che aveva animato l’azione educativa di Don Lorenzo Milani, rivisitato con premesse ancora più ambiziose. Mi sovviene inevitabilmente anche il monito di San Giovanni Paolo II: “Prendete la vostra vita e fatene un capolavoro!”

Il Ministro Giuseppe Valditara, che ha paternamente esortato gli studenti e le studentesse a

credere nei propri talenti, nelle potenzialità, nel bene che c’è in ognuno, ha magistralmente

guidato la scelta delle tracce in armonia con il suo progetto di “rigenerazione” (ho coniato questo termine in un mio trattato anche in riferimento alla sua “rivoluzione del buon senso”) della scuola italiana che prevede la centralità della persona, non perfetta ma autonoma e responsabile, un ritorno ai valori condivisibili ed essenziali del rispetto e della concordia, quindi all’insegna della non violenza.

Le tracce di quest’anno sono viaggi nell’anima. Parola desueta che io amo proporre spesso, nelle lezioni di Filosofia, all’attenzione dei miei studenti. Contro la pedanteria dell’accozzaglia di nozioni, dimenticate in tutta fretta il giorno seguente alle prove, in queste proposte intravedo la possibilità di valutare la capacità dei giovani di guardare alle conoscenze, seppur importanti, non come fini ma come mezzi per scoprire il mondo, ammirandolo con lo stupore e l’incanto, per ripercorrere le vie della malinconia in amore, con la poesia struggente di Cesare Pavese e della memoria, in una sorta di “diario segreto” nel testo dello scrittore siciliano Vitaliano Brancato.

Per considerare la ricerca scientifica non una rigida e arida applicazione di formule, bensì una strada imprevedibile e ricca di sorprese, in cui la creatività è maestra. Per riflettere, in chiave sociologica e psicologica, sui

confini tra gioventù ed età adulta sempre più sfumati, in un’epoca dominata dalla “fluidità”

globale, spingendo gli studenti a misurarsi con un pensiero controcorrente rispetto al

mainstream contemporaneo. Interessante la traccia contenente il discorso rivolto all’Assemblea Costituente del Presidente Saragat, uno dei promotori della ricostruzione democratica dell’Italia, sul valore della libertà ottenuta a caro prezzo e del rispetto, pur nella diversità delle posizioni politiche e umane. In ultimo, dal figlio del commissario Calabresi, assassinato dalle Brigate rosse nel 1972, giunge un bellissimo spunto di riflessione sull’importanza della fatica (da non confondersi con un elogio masochistico del dolore) sulla bellezza di vivere alba dopo alba, con tenacia e perseveranza. In effetti, chiedere ai maturandi di esprimersi sulla necessità di impiegare il giusto tempo, evitando le infinite scorciatoie propinate dal web, per riscoprire la bellezza della salita, seppur faticosa, che potrebbe permettere viste su paesaggi mozzafiato, è un’occasione di ripensamento delle dinamiche esistenziali odierne dove tutto è un click, tutto è immediato e

proprio per questo, forse, meno apprezzato.

Qualche collega eccepisce la complessità delle tematiche proposte a cui rispondo che i giovani avranno certamente affrontato la prova con il background a disposizione.

Non erano richiesti trattati accademici, ma la rivelazione della formazione e della maturità

raggiunte finora.

Flavia Cantoro