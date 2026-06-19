Mobilità, Decaro e Piemontese a Lecce per il sopralluogo al nuovo ingresso della stazione ferroviaria

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, hanno preso parte stamattina al sopralluogo organizzato dal Comune di Lecce sul cantiere del nuovo accesso alla stazione ferroviaria cittadina, un’infrastruttura destinata a migliorare il rapporto tra lo scalo ferroviario e la città, rafforzandone l’accessibilità e il ruolo di nodo intermodale per l’intero Salento.

L’intervento, finanziato dalla Regione Puglia con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per complessivi 13 milioni e mezzo di euro, comprende il prolungamento del sottopasso ferroviario, la realizzazione del nuovo terminal per il trasporto pubblico su gomma, il parcheggio di interscambio e il nuovo fabbricato viaggiatori destinato a FS Sud Est. Un’opera concepita per superare la storica cesura urbana rappresentata dal fascio ferroviario, collegando direttamente il centro cittadino con l’area delle Cave di Marco Vito e favorendo una più efficiente distribuzione dei flussi di mobilità.

“Le stazioni sono le porte di ingresso delle città. Sono luoghi di partenze e di arrivo. Di qui passano studenti, lavoratori, turisti, dalle stazioni passa lo sviluppo di un territorio – dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. Per questo aprire una nuova porta della stazione centrale di Lecce sulla città, significa aprire la città al mondo, alla crescita, alle opportunità per i leccesi e i salentini ma anche per tutte quelle persone che vengono a visitare questa terra meravigliosa.”

“Presto si concluderanno i lavori di un cantiere importante – continua il presidente – che è una parte di un Polo della mobilità più grande che tiene insieme la città, la stazione ferroviaria, il trasporto su gomma con il terminal bus e l’intermodalità, per tutti quei viaggiatori che potranno arrivare con la propria auto, lasciarla nel parcheggio interrato e salire su un treno e, viceversa, arrivare in stazione a bordo di un autobus o di un’auto a noleggio e partire alla scoperta del Salento. Con queste opere si crea un ponte, anche se sotterraneo, che collega due parti di città, avviando una ricucitura sociale che sono sicuro sarà l’inizio di una riqualificazione urbana anche per una nuova zona di Lecce.

“Investire su infrastrutture moderne e aperte al territorio significa connettere territori, persone ed esperienze – conclude Decaro -. Il Salento e la città di Lecce sono una parte importante della Puglia che deve ragionare come un unico sistema, anche dal punto di vista della mobilità.”

I lavori si trovano in una fase molto avanzata e la conclusione è prevista entro l’estate. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di investimenti dedicati al miglioramento dell’accessibilità dei nodi di trasporto e all’integrazione tra le diverse modalità di mobilità.

“Il nuovo accesso alla stazione e il terminal di interscambio consentono di organizzare in modo più funzionale i collegamenti tra ferro e gomma, migliorando la fruibilità di un’infrastruttura strategica per il Salento – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese –. Si tratta di un intervento che si inserisce nel percorso di potenziamento della rete ferroviaria regionale e dei servizi di mobilità integrata che interessano diverse aree della Puglia”.

In questo quadro si colloca anche il programma di elettrificazione della rete delle Ferrovie del Sud Est tra Martina Franca, Lecce, Otranto e Gagliano del Capo: un investimento complessivo di 182 milioni di euro che prevede l’ammodernamento di circa 186 chilometri di rete ferroviaria attraverso l’elettrificazione delle linee, il potenziamento dei sistemi tecnologici e di sicurezza e il miglioramento delle prestazioni del servizio ferroviario nel Salento.

L’intervento sul nodo ferroviario di Lecce si affianca inoltre ai lavori di ammodernamento e messa in sicurezza delle principali direttrici stradali regionali lungo l’asse Bari-Brindisi-Lecce, interessato da numerosi cantieri sulle strade statali 16, 379 e 613, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fluidità dei collegamenti tra i principali centri urbani, gli aeroporti e le aree a maggiore vocazione produttiva e turistica.

Il nuovo accesso alla stazione di Lecce, l’elettrificazione delle linee ferroviarie del Salento e gli interventi in corso sulla rete stradale concorrono a rafforzare l’integrazione tra ferro, gomma e trasporto pubblico locale, offrendo collegamenti più efficienti e servizi più funzionali a cittadini, studenti, lavoratori e visitatori.